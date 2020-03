Amanda Bynes : l’actrice envoyée dans un établissement psychiatrique

L’actrice Amanda Bynes a été envoyée dans un établissement psychiatrique pour un traitement de santé mentale.

L’actrice de «She’s the Man» a rencontré sa famille et son fiancé de l’époque Paul Michael et un juge pour discuter de la tutelle la semaine dernière et le juge lui a ordonné de se rendre dans un établissement psychiatrique.

Amanda a accepté de se rendre à l’établissement au cours du week-end car on ne lui a pas ordonné d’y aller directement du palais de justice. Cependant, elle ne s’est pas présentée et aurait refusé de coopérer.

Amanda s’est récemment séparée de son fiancé Paul, annulant leur engagement trois semaines après avoir annoncé la nouvelle via les réseaux sociaux et insistant pour qu’ils restent des amis proches malgré leur rupture.