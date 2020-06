Amnesty accuse des soldats de trois pays du Sahel de «semer la terreur» dans les villages

Amnesty International accuse des soldats de trois pays du Sahel engagés dans la lutte contre les jihadistes de «semer la terreur» dans les villages où ils ont causé la mort ou la disparition de près de 200 personnes en quelques mois, selon l’ONG.

Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, «des soldats sèment la terreur et commettent des tueries dans des villages sous couvert d’opérations antiterroristes», écrit l’organisation de défense des droits humains dans un document publié mercredi.

Cette mise en cause rejoint les nombreuses dénonciations d’exactions imputées aux armées de ces trois pays. Entre février et avril, au moins 57 villageois ont été victimes de meurtres et 142 autres ont disparu entre les mains de soldats des armées régulières, selon l’ONG.

Amnesty fonde son rapport sur des entretiens menés avec 33 témoins, ainsi que sur des «photos des cadavres des victimes et de l’emplacement présumé de fosses communes (et) des listes de personnes disparues».

Les témoignages recueillis décrivent des populations civiles prises pour cibles par les forces de sécurité parce qu’accusées de complicité avec les djihadistes. En grande majorité, les victimes sont des Peuls, selon le rapport.

Les homicides, dont certains s’apparentent à des «exécutions extrajudiciaires», pourraient «être constitutifs de crimes de guerre», souligne Amnesty. Elle appelle les gouvernements à «mettre un terme à l’impunité» dont jouissent les forces de sécurité.

«Violations des droits humains»

Les armées malienne et nigérienne ont été montrées du doigt début avril par la Mission de l’ONU au Mali (Minusma) pour plus d’une centaine d’exactions attribuées à leurs soldats au Mali.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a débattu du sujet vendredi et a dit «avoir pris note des mesures annoncées par plusieurs gouvernements du Sahel face à ces allégations de violations des droits humains».

Le même jour, une trentaine de personnes ont été tuées dans l’attaque d’un village majoritairement peul dans le centre du Mali. Des ONG ont affirmé que les assaillants étaient des militaires maliens. Le gouvernement malien s’est dit «préoccupé par ces graves allégations» et a annoncé des investigations.

De son côté, la France, qui est engagée au Sahel notamment au côté de ces trois armées, avec sa force militaire Barkhane (plus de 5000 hommes), a salué ces «ouvertures d’enquête».

«La France fait de la lutte contre l’impunité un sujet prioritaire dans son dialogue auprès des pays de la région», a souligné la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. «Elle appelle à ce que les responsables présumés de tels actes soient identifiés et traduits en justice», a-t-elle ajouté.

Les violences djihadistes, mêlées à des conflits intercommunautaires, qui touchent toute cette partie du Sahel ont fait au total en 2019 quelque 4000 morts au Mali, au Burkina Faso et au Niger, selon l’ONU.