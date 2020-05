Angelina Jolie heureuse pour la fête des mères : ses six enfants lui réservent une belle surprise !

Quoi de mieux pour une maman que d’avoir tous ses enfants près de soi pour la fête des mères ? Et c’est le cas aujourd’hui d’Angelina Jolie. L’actrice a ses 6 enfants chez elle pour l’occasion.

C’est une fratrie nombreuse chez l’actrice de 44 ans. Entre ceux qu’elle a adopté et ses enfants biologiques avec son ex mari Brad Pitt, ils sont donc au nombre de six.

L’actrice est très proche de ses enfants. C’est une source qui se confie donc à Hollywood live pour raconter ce qu’il va se passer dans sa maison en ce jour si spécial. En tout cas tout s’annonce sous le meilleur des auspices.

Cela a toujours semblé naturel pour Angelina Jolie de s’occuper de 6 enfants à la foi. Elle les emmène faire du shopping et a l’air de toujours réussir à tout gérer. Mais pourtant, dans une lettre ouverte elle explique à quel point elle ne s’imaginait pas mère. Mais tout lui semble naturel une fois qu’elle le devient.

«Je me rappelle le jour où j’ai décidé de devenir mère. Ce n’était pas difficile d’aimer. Ce n’était pas compliqué de dédier sa vie à ses enfants.» Angelina Jolie adopte alors Maddox, le premier adopté en 2002

Bref c’est une histoire d’amour sincère entre l’actrice et ses six enfants qui lui rendent bien au quotidien. On espère que la maman sera donc heureuse lors de cette belle journée de fête des mères.