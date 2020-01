Angola : une enquête révèle comment Isabel dos Santos a pillé le pays pour devenir la femme la plus riche d’Afrique

Selon une enquête du Consortium international de journalistes d’investigation (ICJI), basé à New York, Isabel dos Santos est devenue la femme la plus riche d’Afrique au détriment du peuple angolais.

Accusée d’avoir détourné plus d’un milliard de fonds publics durant le règne de son père, Isabel dos Santos aurait contruit son empire en s’appropriant de tout un pan de l’économie angolaise.

Des dossiers publiés ce dimanche 19 janvier 2020 par une équipe d’enquêteurs primés révèlent comment Isabel dos Santos a siphonné des centaines de millions de dollars d’argent public sur des comptes offshore.

D’après l’enquête du Consortium international de journalistes d’investigation (ICJI) menée avec des journaux tels que le Suddeutsche Zeitung de Munich, la fille l’ancien président angolais a monté des financiers opaques afin de détourner l’argent de sociétés publiques de son pays.

«Sur la base de plus de 715 000 dossiers, notre enquête met en évidence un système de réglementation international qui permet aux sociétés de services professionnels de servir les puissants sans poser de questions», a écrit l’ICJI.

Le groupe affirme que son équipe de 120 journalistes dans 20 pays a pu retracer «comment des sociétés financières, des avocats, des comptables, des fonctionnaires et des sociétés de gestion occidentaux ont aidé dos Santos et son mari congolais Sindika Dokolo à cacher des avoirs aux autorités fiscales».

Cependant, Isabel dos Santos a rejeté les accusations qui pèsent sur elle sur compte Twitter. «Ma fortune est construite sur mon caractère, mon intelligence, mon éducation, ma capacité de travail, ma persévérance», a-t-elle écrit.

Mieux, elle fustige «le racisme et les préjugés» de SIC-Expresso, une chaîne de télévision et un journal portugais, et membre de l’ICJI. «Cela nous rappelle l’époque coloniale où un Africain ne pouvait jamais être considéré comme l’égal d’un Européen», a t-elle déclaré.

Pour l’avocat Isabel dos Santos «c’est une attaque hautement coordonnée et orchestrée par les dirigeants actuels de l’Angola».

Le mois dernier, les procureurs angolais ont gelé les comptes bancaires et les actifs appartenant à la femme d’affaires de 46 ans et à son mari.

Rappelons que Isabel dos Santos, la fille de l’ancien président était à la tête de la compagnie pétrolière nationale angolaise Sonangol avant d’être limogée par Joao Lourenco, l’actuel président du pays.