Anthony Joshua vs Kubrat Pulev : le combat décalé

Le boxeur anglais Anthony Joshua dont le combat contre Kubrat Pulev était très attendu vient d’être repoussé au mois d’octobre.

Le champion des poids lourds WBA, IBF et WBO devait rencontrer le challenger obligatoire IBF Pulev, le 20 juin au Tottenham Hotspur Stadium, mais en raison de la pandémie de coronavirus, le combat aura désormais lieu entre octobre et décembre.

Le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, a confirmé le dernier développement à Sportsmail.

«Avec tout ce qui se passe et le fait que nous ne sachions pas encore à quel moment les foules seront autorisées et quelle sera la taille des foules, ce ne sera pas l’été. Je pense que ce sera dans la fenêtre entre octobre et décembre. Tôt serait mieux que plus tard car nous ne voulons pas que ce soit un an entre les combats (Joshua a battu Andy Ruiz en décembre)», a t-il déclaré.

Il y a également des informations selon lesquelles Anthony Joshua affrontera Tyson Fury en 2021.