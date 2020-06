Antoine Griezmann : Clément Lenglet, vol au secours de son compatriote !

Depuis des jours, le français Griezmann évoluant actuellement sous la tunique du FC Barcelone, est profondément critiqué pour la médiocrité de sa prestation. Pas plus tard, son coach Quique Setién s’est volé à son secours pour le défendre. Mais comme cela ne suffisait pas, son compatriote Clément Lenglet revient sur le même sujet afin de mettre fin aux critiques.

Alors que le FC Barcelone s’apprête à affronter l’Atlético de Madrid ce mardi soir pour le compte de la 33e journée, les critiques continuent toujours sur le jeune joueur français. Dépassé, Clément Lenglet (25 ans) s’est prononcé sur le sujet, au cours d’un entretien qui lui est accordé ce mardi 30 juin 2020 :

«Non, Antoine est bien intégré dans le vestiaire, il n’y a vraiment aucun problème. Sur le terrain, lui-même sait qu’il est capable de mieux faire. Mais il ne faut pas oublier ses statistiques. Il a quand même inscrit 14 buts et délivré plusieurs passes décisives (NDLR : 4). Pour une première saison, c’est pas mal. Mais comme Antoine, dans un style différent, nous a habitués à mieux à l’Atlético, c’est un joueur avec lequel on est très exigeant. Mais je le vois travailler dur à l’entraînement, ça ne peut que s’améliorer. C’est toujours pareil quand un attaquant du Barça ne marque pas pendant deux matchs, c’est qu’il est en difficulté. Quand il mettra deux buts, on dira que Super-Antoine est de retour», a ainsi lâché l’ancien défenseur du Séville FC.

Antoine Griezmann appréciera certainement le soutien, mais pour le moment, il s’apprête pour affronter son ex-club.