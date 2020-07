Appel à candidature pour le recrutement du cinquième contingent des volontaires de l’Uac

Le Centre autonome pour le volontariat, l’entreprenariat, la recherche et les innovations (Cveri) de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac) lance un appel à candidature pour le recrutement du cinquième contingent des volontaires de ladite université. Ceci, à travers une note en date du 29 juin 2020 signée par le professeur Euloge Ogouwale, Directeur du Cveri-Uac.

Retrouvez ci-dessous les conditions à remplir, ainsi que les pièces à fournir.

– Conditions à remplir

1. Être titulaire d’au moins une licence à l’Université d’Abomey-Calavi entre 2016 et 2020 ;

2. Avoir entre 20 et 30 ans au plus tard le 31 décembre 2020 ;

3. Être motivé par le volontariat ;

4. Disposer d’une idée de projet pour s’insérer dans le monde professionnel ;

5. Être libre de tout engagement pendant les 06 mois que durera la mission de volontariat pour l’entreprenariat ;

6. Être de bonne moralité ;

7. Être capable de travailler en équipe et sous pression ;

8. Aimer la discipline et le travail bien fait ;

9. Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique.

– Phases de recrutement

Le recrutement se fait en deux principales phases à savoir : la présélection et la sélection proprement dite.

La présélection se fait sur la base des dossiers fournis par les postulants.

Après cette étape, les candidats présélectionnés suivent une formation au cours de laquelle ils sont soumis à un test psycho technique et ils subissent, suivant leur état physique initial, des exercices sportifs pour apprécier leur capacité physique. Des exercices adaptés sont proposés aux personnes avec handicap.

La sélection finale est faite après la formation des licenciés présélectionnés.

– Pièces à fournir

1. Une lettre de motivation adressée au Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi

2. Une photocopie de l’attestation de réussite à la licence ou relevé de la 3ème année

3. Une photocopie de la carte d’étudiant

4. Une photocopie de la carte nationale d’identité

5. Une photo d’identité

6. Un curriculum vitae bien détaillé (en deux pages maximum)

7. Une proposition d’idée de projet contenant la justification, la vision, la (les) mission(s) et les objectifs du projet (en 2 pages maximum).

Les dossiers de candidature seront reçus en un seul fichier PDF sous le nom «Candidature_CVERI-UAC_Nom_Prénoms» rigoureusement du mercredi 01 juillet au mercredi 1 juillet 2020 à 18h00 précises via uniquement le lien de soumission https://tinyurf.com/volontaire-uac (nécessité de se connecter à un compte yahoo ou gmail).

Par Anani Anthelme TOHOUN