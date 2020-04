Après 10 ans de relation, la chanteuse Colbie Caillat et son fiancé se séparent

La chanteuse américaine Colbie Caillat et son fiancé Justin Young ont mis fin à leurs fiançailles et se sont séparés après avoir passé 10 ans ensemble.

L’auteur-compositeur a annoncé la nouvelle via Instagram tout en assurant aux fans qu’elle et Justin continueront à travailler ensemble sur de nouvelles musiques en tant que membres du groupe Gone West.

«C’est difficile à partager pour nous, mais nous voulons être honnêtes avec vous tous. Après 10 années merveilleuses, Justin et moi avons mis fin à notre relation. Nous avons commencé comme meilleurs amis et nous continuerons à être meilleurs amis. Et nous continuerons à travailler et à faire de la musique ensemble, comme nous l’avons toujours fait. Ce sera difficile, mais souvent le choix difficile est le bon choix et le chemin qui permettra à chacun de nous d’avancer et de grandir. Nous continuons d’être submergés de gratitude pour notre amour et notre temps ensemble. C + J»

Le couple s’est fiancé en mai 2015 et a cofondé Gone West en 2018.