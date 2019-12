Après 16 ans de carrière épique à GIM-Uemoa : le technocrate Blaise Ahouantchédé admis à Harvard University

Après son brillant passage à la tête du Groupement interbancaire et monétaire de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Gim-Uemoa), le béninois Blaise Ahounatchédé pose ses valises à Harvard University aux Etats-Unis d’Amérique. Contre les nombreuses propositions de promotion à lui faites, le dinosaure de la résolution monétique en Afrique, a préféré renouer avec les études pour le renforcement de ses capacités.

Il s’oppose à se limiter aux nombreuses années d’expériences en administration, en finances notamment en inclusion financière. 16 années de grandes réalisations couronnées d’un bilan apologétique et Blaise Ahouantchédé, le remarquable bâtisseur du Groupement interbancaire et monétaire de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Gim-Uemoa) vise toujours loin.

Plutôt que de se donner du repos ou de virer sur d’autres terrains notamment politique comme on le voit souvent chez les cadres africains en fin de mission à l’international, le pionnier de la révolution monétique en Afrique de l’Ouest met le cap sur Harvard University où il entend continuer par boire à la source de la sommité du monde scientifique.

Contre les nombreuses propositions de promotion, le cadre véritablement technocrate a opté pour la science, la seule voie pour rester un professionnel pointu et toujours en phase avec les réalités de son domaine et ; mieux appréhender les défis du siècle. Il devient ainsi l’un des rares cadres et des tous premiers béninois à intégrer ce prestigieux centre d’excellence où, la science se déploie dans toutes ses facettes et où les plus hautes personnalités dans presque tout le monde entier font leurs armes.

Basée à Cambridge-Boston, dans le Massachusetts, l’université Harvard est l’une des toutes premières universités aux Etats Unis. Selon le classement mondial 2019 des universités QS (QS World University Rankings) de Quacquarelli Symonds, qui revendique le plus grand réseau mondial d’informations et de conseils sur l’enseignement supérieur et le parcours professionnel, Harward University vient en tête.

Portée sur les fonts baptismaux le 28 octobre 1636, cette moule d’élitisme mondial qui accueille bientôt Blaise Ahouantchédé a couvé 8 présidents des USA, première puissance mondiale, plusieurs chefs d’État dans le monde et 62 milliardaires. Harvard, c’est également 157 lauréats du prix Nobel, 18 médaillés Fields, 14 autres du prix Turing, 48 prix Pulitzer, 108 médailles olympiques pour ne citer que ceux-là. Selon un classement de la plateforme TradeSchool.net, Harvard, l’un des huit établissements de la ‘’Ivy League’’, arrive en tête.

Ce classement rapporté par le Times higher education indique que cette université du Massachusetts a formé le plus grand nombre de présidents américains dont Barack Obama, George W. Bush, John F. Kennedy et Franklin D.Roosvelt. C’est sans compter d’autres innovateurs et développeurs d’application au monde tel Mark Zuckerberg, créateur de Facebook et Natalie Portman, actrice. Harvard University est donc réputée pour avoir formé des élites mondiales.

A propos de Blaise Ahouantchédé

Natif du département des collines au Bénin, Blaise Ahouantchédé est un ingénieur diplômé de l’école polytechnique de Thiès au Sénégal depuis 1993. Il se rendit ensuite en France où en 1996, a décoché un poste de responsable projet bancaire au Crédit agricole puis de Chef de projets financiers et bancaires au crédit agricole Indosez et Directeur de projets bancaires, moyens de paiement et tenues de Comptes à la Caisse des Dépôts et consignations, toujours en France en 2001.

Ce parcours lui a permis d’apprendre davantage sur le système financier, ce qui a favorisé son implication dans la mise en place du Groupement interbancaire et monétaire de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Gim-Uemoa). Son dévouement et sa maitrise’ du projet lui ont permis d’être désigné par le conseil des chefs d’Etats de l’Uemoa, directeur général de la nouvelle institution interbancaire.

C’est ainsi parti pour 16 années de politique d’inclusion bancaire, période au cours de laquelle, ce cadre béninois a conduit plusieurs chantiers et projets qui ont totalement révolutionné la coopération interbancaire et le fonctionnement du système bancaire dans la sous-région et s’est même avéré comme un incontournable bâtisseur du chantier monétique.

On peut citer la sécurisation des cartes bancaires, salon monétique régional (SMR) et autres. En marge de sa charge, le cadre assoiffé du savoir intègre en 2005, l’Université Paris-Dauphine d’où, il a obtenu un MBA à l’IAE. Sa qualité managériale au Gim-Uemoa a fait donc tâche d’huile, en témoigne les nombreux prix, reconnaissances, distinction et trophées à son actif.

Le plus récent, c’était aux Financial Afrik Awards où, il a reçu le Prix Spécial de la Rédaction” le 19 décembre 2019. L’admission à Harvard est donc une nouvelle opportunité que s’offre le leader pour affuter son savoir faire et ses compétences et continuer par gravir les marches.

Par Bidossessi WANOU