Après 24 jours de lutte contre le coronavirus, une maman de quadruplés décède

Chaque jour, les soignants sont confrontés à la vie et la mort. Mais avec la pandémie de coronavirus, la situation n’a jamais été aussi difficile pour eux. Face à l’adversité, ils livrent un combat usant, épuisant, se mettant aussi malheureusement en danger.

Alors dans cette épreuve, les voir garder espoir est le meilleur remède pour nous tous. À l’inverse de certains voisins et propriétaires qui veulent les expulser, nous voulons les soutenir. Cette photo de Ben Cayer et Mindy Brock nous a fait chaud au coeur et nous avons voulu la partager avec vous.

Ce couple est marié depuis 5 ans. Ils sont tous les deux soignants à l’hôpital général de Tampa Bay, en Floride, aux États-Unis.

Chaque jour, ils travaillent pour tenter de sauver des vies. En raison du coronavirus, ils ne comptent pas leurs heures. De nombreux soignants se retrouvent infectés par le Covid-19. Le travail de soignant est devenu encore plus risqué et il est important pour eux de pouvoir compter sur le soutien de leurs familles, de leurs collègues mais aussi de l’ensemble de la population.

Cette photo a été prise par une collègue, Nicole Hubbard, infirmière en chef anesthésiste. Elle a capturé le soutien et l’amour de ce couple qui, malgré l’adversité, reste soudé plus que jamais. L’hôpital général de Tampa Bay a partagé la photo sur son compte Facebook et elle est rapidement devenue virale.

Dans le reportage d’Associated Press de la vidéo ci-dessous, ils ont tenu à évoquer cette photo et la situation qu’ils vivent actuellement, comme des millions de personnes dans le monde.

«Ce qui est important, c’est que nous restions unis et que nous nous soutenions toujours. Et pas seulement Ben et moi, mais tous les hommes en ce moment […] Nous nous disputions mais la tension est partie. Toutes ces choses insignifiantes ne sont finalement pas importantes» a indiqué Mindy.

Ben de son côté a précisé : «Tout le monde parle de la photo. Elle fait écho parce que nous vivons tous la même chose en ce moment, c’est un symbole d’espoir et d’amour.»

Ce n’est certes qu’une photo mais dans les moments difficiles, nous avons besoin d’espoir et de symbole. Nous pouvons tous avoir des hauts et des bas, ne restez pas isolé, contactez vos proches, appelez-les et surtout prenez bien soin de vous !