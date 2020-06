Après 6 mois de détention “arbitraire” selon son avocat : Ignace Sossou en homme libre baisse la garde?

Sejourné en prison c’est pour le commun des mortels une sanction pour un mauvais acte qui a été commis. La prison, Ignace sossou l’a faite et selon ses défenseurs c’est de façon illégale. Une fois libre le journaliste à travers ses posts semble avoir baissé la garde pendant que son avocat annonce que la procédure continue.

S’il est vrai que la plupart des pensées partagées sur Facebook ne reflètent pas forcément l’état d’âme de leurs auteurs, il n’est pas faux que les dernières publications du journaliste Ignace Sossou riment bien avec sa situation actuelle. En effet, en prison pour avoir relayé des propos du procureur Mario Metonnou sur les réseaux sociaux, propos qualifiés de ” sorties de leur contexte “depuis ce 24 juin 2020, il est désormais un homme libre. En terme clair, Ignace sossou n’est plus en prison. Pendant que ses soutiens condamnent sa détention et demandent réparation Ignace sossou à travers ses posts semble demander à ces derniers de laisser la vengeance de côté.

” La justice n’est qu’une demande de vengeance et la vengeance n’a jamais soulagé les âmes.” ce post de Olivier Norek relayé par Ignace Sossou pourrait signifier que ce dernier condamne la vengeance. Or pour que d’autres journalistes ne soient plus emprisonnés comme le souhaite l’avocat du journaliste Ignace, il est impérieux que la ” vengeance” soit effective pour arrêter la saignée et pour une presse libre.

Ignace sossou fait-il allégeance à Patrice Talon?

“Il n’y a pas de difficulté insurmontable”, disait Patrice Talon le 27 décembre 2019 lors de son traditionnel discours sur l’état de la Nation devant le Parlement. J’ai surmonté cette épreuve. Je reste debout. Merci à tous. Vous avez été ma force.” Tel est le contenu de la première publication de Ignace sossou sur sa page facebook après sa sortie de prison. L’on se demande si vraiment ce dernier avait besoin de citer le chef de l’état dans son post. N’y a t-il pas d’autres personnes qui ont employé des expressions fortes pour signifier que toute situation est surmontable? Déjà avec la position des défenseurs de Ignace Sossou avec le régime en place en occurrence avec la justice, ce post ne vient il pas semer de la confusion? Ou désormais le journaliste de bénin Web tv se reconnaît-il coupable des faits qui lui sont reprochés ? Questions pertinentes! Il serait bien qu’à l’avenir après avoir purgé sa peine l’on ne cite plus dans les posts de remerciement ceux à qui, dans un passé récent l’on a jeté la pierre en signe de colère. Le cas échéant ce serait un aveu.