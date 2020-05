Après avoir guéri du coronavirus, une infirmière meurt fauchée devant ses enfants

L’adage populaire qui indique que mille jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire s’est encore vérifié à Sakassou (Centre-Nord de la Côte d’Ivoire) où, pendant 6 mois, deux rivales ont vécu sous le même toit sans que la première épouse ne détecte le moindre signe de bigamie chez son partenaire.

Au quartier Baoulékro de Sakassou, vit Kouamé Affoué, 39 ans, couturière, mariée à Yoboué N’zi, mécanicien de son état, du haut de ses 43 ans. Les deux tourtereaux filaient le parfait amour avec pour preuve 3 enfants nés de leur relation continue.

Yoboué N’zi qui devant toute la communauté ne jure que par sa dulcinée Kouamé Affoué entretenait une relation secrète.

C’est le cousin du mécanicien, N’dri Olivier, son complice de tous les jours qui lève un coin de voile sur cette vie adultérine de son audacieux frère.

«En février dernier, Yoboué N’zi venant des funérailles de sa mère adoptive dans le village de Asri-Adipri situé à 15 km de Sakassou, revient avec une jeune fille, Konan Amoin, 19 ans qui présente des rondeurs qui ne laissent personne indifférente. Il fait savoir à sa dulcinée que cette dernière est la fille de sa défunte mère adoptive. Donc, ne sachant où aller, il l’a recueillie pour s’occuper d’elle. La pauvre Kouamé Affoué n’a pas fait de difficulté à cela au regard de l’action sociale et familiale que son conjoint pose. Alors les trois vivaient ensemble dans la même maison sans savoir qu’elle vivait avec sa rivale. Dame Kouamé Affoué n’émettait aucun doute sur la relation entre son mari et sa pseudo belle-soeur, Konan Amoin. Et ce, pendant 6 mois. Après cinq mois de vie commune, dame Kouamé Affoué commence à soupçonner le comportement des deux «parents». Il est très attaché et attentionné à la fille», rapporte à 7info.ci le cousin acolyte.

Poursuivant le récit de cette histoire, «Voici, qu’un jour, voulant appeler la jeune demoiselle, il se trompe de numéro et appelle sa femme. Les propos qu’il tenait n’ont rien à avoir avec des relations de cousin et cousine. C’est plutôt, des propos de relations amoureuses entre les deux. La dame Kouamé Affoué très sage, prend son mal en patience. Elle n’a pas fait de cela une discussion à son mari. Le temps s’écoulait, désormais, elle observait tous les gestes des deux. La patience de Kouamé Affoué va payer. Ainsi, le vendredi 24 Août dernier, du retour du travail à 18 h, elle vient surprendre son mari et Konan Amoin en flagrant délit, dans la chambre de leur hôte. Ce sont les gémissements de la demoiselle qui ont attiré son attention. Elle pousse la porte, ses yeux tombent sur son mari et sa «sœur» en plein ébats. Elle tombe des nus. Elle alerte les voisins pour venir voir son mari. La demoiselle quant à elle, prend ses jambes à son cou pour se réfugier chez une amie dans un autre quartier», a relaté N’dri Olivier.

Kouamé Affoué inconsolable, décide de quitter son mari car pour elle c’est une trahison. Jointe par 7info.ci, elle fait savoir que son conjoint «vient de planter le couteau dans mon dos. Il m’a menti. Je m’occupais de ma rivale croyant qu’elle est la soeur de mon mari or elle est sa femme. Je n’ai jamais pensé qu’il pouvait me faire un coup pareil. Je ne croyais pas ce que les voisins disaient» a-t-elle confié.

Il faut noter que Konan Amoin attend un enfant de Yoboué N’zi. Il est à sa deuxième forfaiture et cherche un soutien pour calmer la situation. Sa première femme est partie des suites d’une infidélité.