Après Cardi B, Meek Mill, Davido réagit à l’assassinat du général Qassem Soleimani

Après la mort du puisant homme iranien, le général iranien Qassem Soleimani, beaucoup de célébrités craignent la tension qui pourrait règner aux Etats-Unis et condamnent l’acte posé par le président Trump.

Après la rappeuse Cardi b et le rappeur Meek Mill, le chanteur nigérian Davido a aussi réagi. Dans une publication faite sur les réseaux sociaux, David Adedeji Adeleke a indiqué qu’il ne se rendrait pas aux USA si la tension entre les USA et l’Iran continue.

«Ne pas aller en Amérique jusqu’à ce que le projet soit terminé !!» c’est du moins la ferme résolution qu’a prise le propriétaire du single «Skelewu» dans un contexte où le ton ne cesse de monter entre les dirigeants américains et iraniens.

Not going to America till the draft is over !! Crazy ass Trump trynna have me shouting Shekpe from Iran 😂

— Davido (@davido) January 4, 2020