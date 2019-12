Après ces propos racistes, Camila Cabello tente de se racheter

La chanteuse cubano américaine-mexicaine, Camila Cabello s’excuse pour ses propos racistes qu’elle avait tenu en 2012.

En effet, Camila Cabello a avait publié des messages à caractère raciste en 2012. Des publications qui ont refait surface récemment et poussé la chanteuse de Havana à présenter ses plus plates excuses.

«Quand j’étais plus jeune, j’ai utilisé des mots dont j’ai honte aujourd’hui et que je regretterai pour toujours. Je n’avais aucune éducation, j’étais ignorante et dès que j’ai compris l’histoire, le poids, et le vrai sens de ces mots horribles et blessants, je m’en suis voulu de les avoir employés. J’ai 22 ans maintenant, je suis une adulte, j’ai grandi et appris, je suis consciente de l’histoire et de la souffrance que cela implique. Ces erreurs ne représentent pas la personne que je suis ou que j’ai été», a-t-elle écrit à l’attention de son public sur Twitter.