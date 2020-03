«Après Dieu, le sexe est le plus important» selon l’actrice nigériane Juliet Njemanze

L’actrice nollywoodienne Juliet Njemanze, qui a connu la gloire avec son rôle d’acteur de classe dans «Calabash» d’Obi Emelonye, n’est pas celle qui tourne autour du pot quand il s’agit de ses sentiments et de ses opinions.

Dans une récente interview, l’actrice née dans l’État d’Imo, qui est le premier enfant et la seule fille de quatre frères et sœurs, a évoqué le sexe, l’amour et la relation. Selon Juliet Njemanze, le plaisir sexuel est très important dans une relation, dans un couple.

Elle a ajouté qu’en plus de connaître Dieu et tout… le sexe est le deuxième plus important dans la relation.