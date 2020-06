Après Gaycee, une nouvelle recrue dans la maison Agonlin Yêhoué Entertainment

La maison Agonlin Yêhoué Entertainment a une nouvelle recrue. Après la signature de l’artiste musicien Gaycee, un autre talentueux artiste vient de rejoindre également la team. Il s’agit du chanteur Constat qui n’est pas à ses premiers pas dans la musique.

L’artiste Consty de son vrai nom Constant YAA vient de rejoindre la team de Agonlin Yêhoué Entertainment (AYE). Après Gaycee qui a sorti son premier single, «Gantché» (à télécharger ici https://toutbaigne.com/?wpdmdl=12136/GANTCHE), sous le Label, c’est le tour de Consty de commencer une nouvelle et belle aventure sous le regard perfectionniste de Vick Martine, le patron du AYE.

En effet, connaissant tout le leadership et le professionnalisme de l’homme, les fans peuvent être rassuré de la qualité de ce qui leur sera servi sous peu par la nouvelle nouvelle recrue, Consty. Et oui ! L’artiste statisticien planificateur de profession, est déjà en cuisine pour la sortie d’un bon plat qui sera du goût de tous les mélomanes.

Le son «Gantché», c’est-à-dire «mon heure» du jeune professeur certifié de sport, Gaycee, peut en témoigner de la qualité des produits qui sortent de ce Label.

Créé par l’artiste chanteur et rappeur Vick Martine, le Label Agonlin Yêhoué Entertainment est ouvert à tous les artistes urbains originaires d’Agonlin et a pour leitmotiv de produire et de promouvoir avec ses maigres moyens les artistes de la musique urbaine d’Agonlin. Et il vient de démarrer ainsi avec cinq (05) artistes.