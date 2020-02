Après «Grippe aviaire» : Dj Lewis, se prépare à dévoiler son nouveau concept musical intitulé «Coronavirus»

On en sait un peu plus sur les dernières sorties de l’artiste Couper décaler, Dj Lewis. Cela fait quelques jours que l’auteur du titre à succès «Grippe aviaire», après plusieurs années d’absence sur la scène musicale, multipliait les vidéos sur les réseaux sociaux pour s’en prendre à ses collègues artistes. Il s’en était d’abord pris aux arrangeurs Bebi Philip et son jeune frère, Ariel Sheney, avant de dire qu’il était à la recherche d’un producteur pour relancer sa carrière.

Fortement critiqué à cause de la mauvaise gestion de sa carrière, Dj Lewis avait affirmé que son collègue artiste Kerozen Dj, après son succès avec le groupe Boulevard Dj, avait fini par traverser des moments difficiles avant de se relever grâce à la générosité de la belle Emma Dobré qui lui a donné une seconde chance.

Dans ses sorties, Dj Lewis a même affirmé qu’il est plus talentueux que Yobo Consant Joël. «Si ce n’est pas à cause d’Emma Dobré, Kerozen n’allait pas être ce qu’il est aujourd’hui. Sinon Kerozen n’est pas plus talentueux que moi Lewis. Au nom de tout ce que je cherche, il n’est pas plus talentueux que moi. Je suis plus fort que lui. Ce qu’il fait, ce n’est rien… Le niveau de sa force de frappe est limité, le mien est illimité», avait-il soutenu.

Selon des sources proches de l’artiste, Dj Lewis se prépare à dévoiler un nouveau single intitulé «Coronavirus». Et tout porte à croire que les fracassantes sorties de l’auteur de «Grippe aviaire» étaient étroitement liées à la sortie de son prochain single. Créer le buzz pour marquer les esprits et ensuite dévoiler sa chanson.

Alors que le Coronavirus, officiellement appelé Covid-19 par l’OMS – a fait plus de 1 300 morts et contaminé près de 60 000 personnes en Chine, et menace plusieurs pays africains, Dj Lewis a décidé de sortir un concept portant le même nom afin de faire. Exactement comme il l’avait fait en 2006, à l’époque de la grippe aviaire. Espérons qu’il rencontrera le même succès.