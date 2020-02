Après la conférence nationale : de 1990 à 2020, quelques dates importantes

Le Bénin a été marqué par plusieurs événements depuis la conférence nationale en 1990 à ce jour. Que le temps passe.

1990

Du 19 au 28 février 1990 : la conférence nationale réunit plus d’un demi-millier de délégués des différentes composantes du pays à l’hôtel PLM Alédjo sous la présidence de monseigneur Isidore de Souza.

La conférence des forces vives de la Nation se proclame souveraine et élit Nicéphore Soglo comme premier ministre durant une période intérimaire.

9 octobre 1990 : assises des États généraux de l’éducation qui ont décidé dans le processus politique initié par la Conférence nationale des forces vives, de constater la faillite de tous les programmes scolaires qui ont été appliqués jusqu’alors et, de la nécessité d’instaurer de nouveaux programmes.

02 décembre 1990 : le peuple béninois a adopté par référendum la constitution.

11 décembre 1990 : promulgation de la Constitution de la République du Bénin par la loi N° 90-32 02

1991

02 février 1991 : monseigneur Isidore de-Souza devient archevêque titulaire de la circonscription ecclésiastique de Cotonou.

17 Février 1991 : Premières législatives à l’ère du renouveau démocratique au Bénin

Mars 1991 : le peuple béninois assiste à la première alternance politique à travers l’élection démocratique de Nicéphore Dieudonné Soglo comme le premier président à l’ère du renouveau démocratique

septembre 1991 : Signature de l’accord de subvention multisectorielle avec l’USAID. Cet acte a permis que la réforme pédagogique soit déclinée à travers 15 plans d’actions regroupés, en trois volets. Il s’agit de la pédagogie, l’institution et de la planification.

1992

1992 : Création du parti «La Renaissance du Bénin», par Rosine Vieyra Soglo, l’épouse de l‘ancien président Soglo

février 1992 : La population béninoise comptait 4.915.555 habitants à l’occasion du deuxième recensement général de la population et de l’habitation du Bénin

avril 1992 : Une table ronde a été organisée à Genève entre le Gouvernement béninois et ses partenaires au développement afin de trouver le financement nécessaire à la poursuite des réformes économiques lancées sous le PAS (Programme d’ajustement structurel), tout en réduisant les coûts sociaux de l’ajustement structurel.

1993

07-10 janvier 1993 : l’organisation des états généraux de l’administration béninoise qui ont recommandé de maintenir le découpage territorial existant, transformer les sous-préfectures en communes.

février 1993 : visite pour la seconde fois au Bénin, du Pape Jean Paul II. A son arrivée en cette année, le souverain pontife a rencontré pour la première fois en Afrique suite à sa manifestation de désir, les autorités des cultes vodoun, dont Sossa Guèdèhounguè et Dagbo Hounon.

8 au 18 février 1993 : Organisation du festival du culte endogène béninois baptisé «Ouidah 92», en vue de donner une dimension universelle à ce qui est toujours appréhendé comme une religion de terroir et, montrer que le vodoun dispose de ramification ailleurs dans le monde

17 octobre 1993 : signature du traité créateur de l’Ohada (l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique des droits des affaires) par le Bénin à Port-Louis.

1994

Juin 1994 : une stratégie complémentaire a été élaborée par le gouvernement béninois et ses partenaires concernant la Dimension sociale du développement (DSD).

12 avril 1994 : arrêté interministériel n° 212/MDR/MS/MEPN/MCT/DCAB/CC/CP portant nomination des membres du Comité national d’agrément et de contrôle des produits phytopharmaceutiques agréés.

1er au 5 septembre 1994 : L’organisation de la Conférence de lancement du projet Unesco de la route de l’esclave

21 novembre 1994 : adoption de la proposition de loi portant création de la Commission électorale nationale autonome(Céna) par l’Assemblée nationale présidée par Me Adrien Houngbédji. Il s’agit de la toute première Céna qui va gérer les deuxièmes élections législatives en République du Bénin;

1995

Janvier 1995 : mise en place de la toute première Céna avec à sa tête, Me Saïdou Agbantou, président.

28 mars 1995 : l’organisation des élections législatives. Ces élections ont opposé 2500 candidats appartenant à plus de 80 partis politiques.

Octobre 1995 : production du rapport de l’économie nationale par la cellule macroéconomique de la présidence du Bénin, montrant l’amélioration des recettes douanières dues à l’évolution des activités de réexportation.

26 octobre 1995 : arrêté n° 591/MDR/DC/CC/CP relatif à l’agrément professionnel requis pour la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et leur utilisation par des prestataires de services.

1996

19 janvier 1996 : mise en place de la deuxième Céna présidée par le syndicaliste, Léopold Dossou

17 mars 1996 : Kérékou remporte les secondes élections du renouveau démocratique du Bénin. Il reprend le pouvoir démocratiquement et ne rétablit pas la dictature. Il gouverne le pays jusqu’en 2006.

29 août 1996 : ratification de la Convention de lutte contre la désertification, par le Bénin

1996 : Dès son retour au pouvoir, Mathieu Kérékou s‘est en particulier efforcé d’améliorer ses relations avec le Nigéria, partenaire commercial le plus important du Bénin, et le Togo avec qui, il a signé des traités sur la sécurité commune aux frontières. Les relations avec les voisins du nord (Mali, Burkina Faso et Niger) se sont aussi renforcées

1997

Année de record des activités de réexportation durant la période considérée, le riz, les tissu-coton, les voitures d’occasion, la farine de blé et les cigarettes sont les cinq produits d’une valeur totale de 105 milliards de FCFA ayant rapporté à la douane 35 milliards de FCFA, soit les 45,45% de sa contribution au trésor dont le montant est de 77,1 milliards de FCFA 23 mai 1997 : adhésion du Bénin à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988

29 juillet 1997 : Arrêté n° 251/MDR/DC/CC/CP portant agrément des produits phytopharmaceutiques au Bénin

23 septembre 1997 : arrêté interministériel portant interdiction d’importation et de commercialisation en République du Bénin des insecticides anti-moustiques contenant des matières actives et produits chimiques nocifs à la santé et à l’environnement ;

1998

Mai 1998 : tous les quatre ministres du PRD ont quitté le gouvernement de Kérékou. Pareil pour Me Adrien Houngbédji qui a aussi démissionné de son poste de premier ministre.

Juin 1998 : le Fard-Alafia connait une scission et, donne naissance au parti «Car Dunya» de Saka Salé.

1998 : Des troupes béninoises ont participé à des manœuvres dans le cadre des troupes d‘interposition de l’accord de non agression et d’assistance en matière de défense (Anad).

1998 : Les propriétaires terriens réunis en association adoptent des méthodes de plus en plus musclées pour faire valoir leurs droits. Ils prennent ainsi la gestion entière des Coopératives d’aménagement rural (CAR) et leurs Unions (URCAR), après le désengagement de l’Etat.

1999

En 1999 : Léhady se lance en politique et émet l’envie de se présenter aux législatives dans la circonscription de Bohicon (dans la région du Zou, le fief des Soglo). Son père l’en empêche et le force à participer à une primaire, qu’il perd.

15 janvier 1999 : vote par l’Assemblée nationale de la loi n°97/028 de la même année, portant organisation de l’administration territoriale de la République du Bénin 12 février 1999 : Vote de la Loi n° 98-030 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin.

02-03 décembre 1999 : l’organisation à Cotonou, du Sommet du pardon, dans le cadre du lancement du projet «Réconciliation et développement»

2000

juillet 2000 : Le Bénin a été l’un des premiers pays admis au bénéfice de l’initiative PPTE renforcée

mai 2000 : Un rapport de la Commission des banques de l‘Union économique monétaire ouest-africaine (Uemoa) a fait état de grossières irrégularités lors de la vente de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers (Sonacop) à l’homme d’affaires, Séfou Fagbohoun.

En juillet 2000 : la Banque mondiale a annoncé que, dans le cadre de l‘initiative concernant l‘allégement de la dette des pays les plus endettés (Heavily Indebted Poor Countries), la dette du Bénin serait allégée d‘une somme de 460 millions d‘USD.

2000 : L’adoption des six objectifs de l’Education Pour Tous à Dakar. Les pays ont élaboré depuis lors des stratégies pour l’atteinte de ces objectifs. C’est dans ce contexte que le Bénin a élaboré le Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education (PDDSE) sur une période de 10 ans, qui préconise des stratégies particulières devant assurer la scolarisation universelle.

2001

2001 : adoption de la Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle. Depuis ce temps, l’Institut de statistique de l’Unesco (ISU) est appelé à jouer un rôle clé dans le domaine des statistiques culturelles. Mars

Mars 2001 : Le général Mathieu Kérékou réélu au second tour de l’élection présidentielle face à Bruno Amoussou. Nicéphore Soglo sorti 2ème au second tour de l’élection présidentielle, démissionne et cria à la fraude. Le second tour de cette présidentielle a donc opposé Kérékou et Amoussou, sorti ème.

10 octobre 2001 : l’acceptation de l’opposition de discuter avec le pouvoir en place, sur la révision de la loi électorale et la réforme de la Céna, afin de préparer les élections générales. Ceci, après la répression dans le sang

2002

2002 : La population du Bénin est estimée à 6.769.914 habitants au dernier Recensement général de la population et de l’habitation, donnant ainsi un taux de densité démographique moyen de 59 habitants au km2. Les caractéristiques de cette population sont de 51,5% de femmes contre 48,5% d’hommes

18 au 26 avril 2002 : Une mission macroéconomique de la Direction PE/DME1 s’est déroulée à Cotonou pour d’une part, prospecter les prévisions sur les évolutions économiques du Bénin dans les prochaines années, et d’autre part, tenter de comprendre sur quelles bases et avec quel degré de réalité l’économie béninoise peut afficher depuis plusieurs années des performances macroéconomiques remarquables dans l’absolu et en comparaison des autres pays de la zone franc ;

2002 : Les ménages ruraux du Bénin ont connu une nette amélioration de leurs revenus, grâce à la récolte de la campagne cotonnière 2001-2002 qui a été exceptionnellement bonne au Bénin dans le contexte institutionnel, atteignant 408 000 tonnes de coton graines contre environ 350 000 pour les cinq campagnes précédentes ;

Décembre 2002 : L’organisation pour la première fois au Bénin, des élections communales et municipales

2003

Mars 2003 : organisation des élections législatives qui ont permis à Idji Kolawolé du Madep de diriger la 4ème législature en que tant que président de l’Assemblée nationale.

15 avril 2003 : décret n° 2003-129 portant création, attributions et fonctionnement du Comité national de coordination de la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants.

15 septembre 2003 : Parution de l’ouvrage sur la nature de la démocratie béninoise, intitulé «La Démocratie à pas de caméléon : Transition et Imaginaires politiques au Bénin», par Banegas Richard.

7 novembre 2003 : Naissance de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB) à Cotonou à l’issue d’un congrès constitutif. Un bureau de 12 membres, a été mis en place à cette occasion, et présidé par Rachidi Gbadamassi, maire de Parakou.

2004

05 janvier 2004 : Ratification de la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants, par la République du Bénin

2004 : Les «Ecureuils» du Bénin, l’équipe nationale de football qui a éliminé la Zambie, participa pour la première fois à La Coupe d’Afrique des Nations de foot en Tunisie. Les Béninois furent éliminés au premier tour, après s’être incliné à trois reprises lors des rencontres contre l’Afrique du Sud, le Maroc et le Nigeria. Face au Nigeria, Moussa Latoundji inscrit le premier but de son pays lors d’une phase finale de la CAN.

2004 : cette une année caractérisée par un environnement régional et international difficile. Elle a été notamment marquée par le maintien des restrictions commerciales imposées par le Nigeria sur les réexportations en provenance du Bénin et par l’évolution défavorable des cours du pétrole et du coton.

2005

janvier 2005 : Pour protéger les producteurs des effets néfastes de la baisse des cours internationaux du coton, l’État a pris la décision en de subventionner le prix d’achat au producteur de 43 francs CFA/Kg afin de le maintenir au niveau de la campagne précédente, soit 200 francs CFA/kg pour la première qualité.

2005 : Modération de la croissance, légèrement supérieure à 4 pour cent, dans un environnement économique instable et, politique indécis. avril 2005 : Un accord conclu avec le Nigeria en visant à autoriser les exportations de produits béninois, ainsi que des difficultés politico-économiques du Togo qui, ont provoqué une réduction de l’activité du port de Lomé au profit de celui de Cotonou.

Août 2005 : signature d’un programme avec le Fond monétaire international (FMI) dans le cadre d’une Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC), en vue de permettre au Bénin de relancer les réformes structurelles tout en maintenant l’accent mis sur les secteurs sociaux prioritaires

2006

Mars 2006 : Thomas Boni Yayi élu 3ème président de la République du Bénin à l’ère du renouveau démocratique. Il va gérer le pays pendant 10 ans conformément à la Constitution.

Octobre 2006 : l’Etat béninois a rendu gratuite l’école primaire publique. Des mesures d’accompagnement ont été mises en œuvre pour rendre effective cette décision afin de favoriser l’accès à l’éducation et à l’instruction pour tous.

24 décembre 2006 : ratification de l’accord de prêt signé à Cotonou entre la République du Bénin et le Fonds Régional de Développement de la CEDEAO (FRDC) dans le cadre du financement partiel du projet d’aménagement et de reconstruction du tronçon de route carrefour Akossombo-place du Souvenir.

2006 : En matière de ressources humaines, le Bénin compte 1 médecin pour 7 006 habitants, 1 infirmier pour 1 920 habitants, 1 sage-femme pour 1 726 femmes en âge de procréer et 1 technicien de laboratoire pour 16 132 habitants

2007

2007 : Validation de la Politique nationale de l’éducation et de la formation des Filles au Bénin élaborée par les ministères en charge de l’éducation et de la formation avec l’appui de l’Unicef et de la Danida. Elle vise la parité entre filles et garçons en matière d’éducation

16 janvier 2007 : Ratification de l’accord de prêt signé à Cotonou entre la République du Bénin et la Banque ouest africaine de développement (BOAD) dans le cadre du financement partiel du projet de réhabilitation de l’avenue Steinmetz (tronçon carrefour Vog-carrefour Lègba

2007 : Ratification de l’accord signé entre la Banque Islamique de Développement et les Etats membres de l’Organisation de la Conférence Islamique et portant création de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (SIFC).

2007 : arrivée au Bénin de Nicolas Sarkosy, président français nouvellement élu. Les députés de la 4ème législature toujours en place, ont boycotté sa rencontre programmée à la présidence à Cotonou.

2008

2008 : le Bénin se qualifia pour la deuxième CAN de son histoire. C’était au Ghana. Le Bénin est à nouveau éliminé au premier tour en perdant ses trois matchs contre le Mali, la Côte d’Ivoire et le Nigeria. Le Bénin inscrit un seul but durant le tournoi. Il est l’œuvre de Razak Omotoyossi contre la Côte d’Ivoire (défaite 1-4).

2008 : le regroupement de formations politiques appelé l’Union fait la Nation (UN), a vu jour courant cette année pour s’opposer au régime de Boni Yayi. C’était le plus grand creuset politique influent qui a porté la candidature de Me Adrien Houngbédji lors de la présidentielle de 2011.

2008 : 1 259 unités économiques ont été dénombrées dans le secteur éducatif.

2008 : l’organisation à Cotonou du Sommet de la CEN-SAD

2009

23 décembre 2009 : inauguration à Porto-Novo par le Président de l’Assemblée, Monsieur Mathurin Coffi Nago et les membres de son Bureau, de la salle de formation fiancée par Noria. Le Parlement a fourni un local sécurisé et climatisé.

2009 : Réalisation du quatrième rapport sur la diversité biologique au Bénin attestant que, la flore et la faune dans les écosystèmes naturels sont caractérisés par 224 espèces de mammifères reparties en 138 genres et 41 familles ; 18 000 espèces de champignons dont 3600 font partie des champignons supérieurs ; 2732 espèces d’insectes et 629 espèces de poissons.

2009 : le gouvernement a fait élaborer «la Stratégie d’opérationnalisation et de déclinaison en Plan d’investissements sectoriels de la Vision Bénin 2025»

31 décembre 2009 : la dette publique du Bénin s’est élevée à 832,6 milliards de FCFA dont 463,3 milliards au titre de la dette extérieure et 369,4 milliards pour la dette intérieure ; ce qui représente respectivement 14,9% du PIB et 11,9% du PIB en 2009.

2010

15 février 2010 : la signature du décret N°2010-024 portant statuts particuliers des corps des personnels enseignants des universités nationales du Bénin avec pour corollaire la revalorisation de 1,5 à 3 fois des salaires des enseignants du supérieur.

2010 : Le Bénin participe à sa troisième Coupe d’Afrique des Nations. C’était en Angola 2010. Pendant cette compétition, il est éliminé au premier tour.

2010 : C’est une année qui a battu le record en terme de pertes en vies humaines (une cinquantaine) enregistrées suite aux inondations ayant touché 55 communes sur les 77 que compte le Bénin.

2011

Mars 2011 : la réélection de Thomas Boni Yayi par un KO, soit plus de 53%, pour son second et dernier mandat.

2011 : La population de la commune de Karimama connait une pauvreté monétaire concernant 42,46%

2011 : l’homme de coton, Patrice Talon, a été accusé d’avoir détourné plus de 20,4 millions de dollars en 2011. Gardé à vu puis, relâché, il a pris la tangente un an plus tard.

2011 : Les trois plus grosses productions agricoles du Bénin au cours de l’année 2011 cultivées pour la subsistance locale, étaient le manioc (3 645 000 tonnes), l’igname (2 734 000 tonnes) et le maïs (1 165 000 tonnes)

2012

2012 : C’est l’année qui a annoncé la fin de la crise au sein de la Fédération béninoise de football. La Cour suprême donne finalement son verdict en annulant la décision de la cour d’appel et confirme donc la légalité du Bureau de Anjorin Moucharaf qui ira au terme de son mandat.

2012 : L’homme d’Affaires, Sébastien Ajavon, a écopé illégalement sous le régime de Boni Yayi, d’un redressement de l’ordre de 35 milliards de francs CFA

2012 : le Bénin a renoué avec une croissance établie à 5,4% selon les statistiques officielles rendues publique par le ministère de l’Economie et des finances

2012 : L’homme d’affaires, Patrice Talon a fui en France après des accusations de complot visant à empoisonner le président Yayi.

2013

17 juillet 2013 : A l’initiative notamment de Maître Djogbenou et de nombreuses organisations de la société civile, les citoyens ont été appelés à descendre dans la rue vêtus de rouge pour dire non à la réforme constitutionnelle. C’était le lancement des ‘’mercredis rouges’’ : Ce mouvement civique de protestation, bien que circonscrit à Cotonou et aux grandes villes du Sud, a conduit le régime à organiser de son côté les «vendredis blancs».

13 juin 2013 : le président Boni Yayi a soumis au parlement un projet de loi de révision de la Constitution en vue d’instaurer une Cour des comptes, abolir la peine de mort et de constitutionnaliser la commission électorale. Ce projet modificatif était en apparence censé élargir les bases démocratiques du régime.

Août 2013 : L’incontournable et l’indétrônable Premier ministre, Pascal Koupaki a été éjecté du gouvernement de Boni Yayi suite à un soupçon pour ses accointances avec Patrice Talon.

2 octobre 2013 : Le nouveau bureau de la Fédération Béninoise de Football entre en fonction.

2014

2014 : le Bénin est placé dans le groupe H avec l’Algérie, le Mali et le Rwanda, au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2014,. Il termine troisième de ce groupe où seul le premier se qualifie pour le troisième tour des qualifications.

décembre 2014 : le deuxième Forum sur le secteur de l’éducation appelé forum de la «rupture» dont les actes tout en reconnaissant les progrès réalisés, soulèvent des dysfonctionnements auxquels le Plan Sectoriel de l’Education (PSE) les années suivantes, devra apporter des solutions appropriées.

2014 : Patrice Talon a été gracié par le président Boni Yayi. Ce qui lui ouvre la voie à son retour au Bénin

Juillet 2014 : Mobilisation générale des magistrats contre le pouvoir de Boni Yayi.

2015

26 avril et 31 mai 2015 : 4 470 591 électeurs sont convoqués pour choisir les 83 représentants qui siègeront au Parlement puis, les Conseillers communaux, municipaux et locaux. Il s’agit des élections législatives, communales, municipales et locales.

15 mai 2015 : Les résultats des élections ayant été validés par la Cour constitutionnelle.

2015 : Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés et recouvrent des engagements à bâtir des institutions efficaces.

2015 : la population scolarisable, du préscolaire au secondaire, en l’occurrence les enfants et les jeunes adultes âgés de 3 à 18 ans était estimée à 4,7 millions d’enfants, représentant une proportion de 44,4% de la population totale.

2016

20 mars 2016 : Patrice Talon remporte l’élection présidentielle avec 65,39% des voix face à Lionel Zinsou (34,61%) des suffrages. Il succède à Boni Yayi

Avril 2016 : un diagnostic des conditions de vie de nos populations, indique la persistance des problèmes de pauvreté, de chômage, de corruption et de défaillance des institutions.

28 octobre 2016 : l’homme d’affaires qui a fait fortune dans l’agro-alimentaire, Sébastien Germain Ajavon, a été arrêté par la gendarmerie nationale, après la découverte d’environ 18 kg de cocaïne dite «pure» d’une valeur estimée à neuf milliards de francs CFA soit 14 millions d’euros, dans un conteneur destiné à l’une de ses sociétés. Il est relaxé quelques jours plus tard.

2017

Mars 2017 : Le ministre de la Défense, Candide Azannai, a présenté sa démission pour marquer son opposition à ce projet de réforme

Avril 2017 : Premier rejet par le Parlement béninois d’une réforme constitutionnelle proposée par l’exécutif. 2017 : Incarcérations tous azimuts des opposants et syndicalistes dont Laurent Métognon, désapprouvant les actions du pouvoir en place.

28 juillet 2017 : Léhady Soglo a été révoqué par le gouvernement béninois.

2017 : Sébastien Ajavon sous le coup d’un redressement fiscal illégal de 167 milliards de francs CFA

2018

Juillet 2018 : Deuxième rejet par le Parlement béninois d’une réforme constitutionnelle proposée par l’exécutif. Le gouvernement annonce dans la foulée la tenue d’un référendum sur cette réforme avant de se rétracter en août de la même année.

24 octobre 2018 : Adoption du Plan national de développement (PND) 2018-2025 avec pour défi majeur à relever, le développement du capital humain.

En 2018 : une nouvelle cour de justice est créée. Il s’agit de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) apparaît pour l’opposition politique au président Mardi

4 septembre 2018 : Adoption à l’unanimité des députés présents au Palais des Gouverneurs, le projet de loi portant réglementation de la durée de l’exercice de droit de grève, aux personnels civils de l’Etat et des collectivités territoriales, lorsque les conditions de procédures sont respectées, à 10 jours au cours d’une même année, 7 jours au cours d’un même semestre et deux jours au cours d’un même mois.

2019

Mars 2019 : la Commission électorale nationale autonome ne valide que deux listes sur sept présentées. Toutes deux favorables au président Patrice Talon, pour les élections du 28 avril 2019. L’opposition se retrouve exclue de facto des élections.

29 mars 2019 : la Cour africaine des droits de l’homme réunie à Arusha dénonce des dérives éloignant le Bénin de l’État de droit.

A partir du 02 mai : assignation en résidence surveillée de l’ancien président Thomas Boni Yayi dans le quartier de Cadjehoun, à Cotonou

21 juin au 19 juillet 2019 : L’équipe nationale du Bénin de football participe à sa 4ème Coupe d’Afrique des Nations 2019 organisée en Égypte. Pour la première fois, le Bénin est en quatre de finale, elle sort de la phase de poule, grâce à trois matchs nuls, en éliminant le Maroc aux tirs au but en huitième de finale, avant d’être éliminée en quart-de-finale par le Sénégal (0-1).

20 août 2019 : fermeture des frontières nigérianes avec une menace du président Buhari.

Octobre 2019 : organisation du dialogue nationale

1er novembre 2019 : révision de la Constitution du 11 décembre 2020.