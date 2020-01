Après la décision de distance de Meghan et Harry, la famille royale réagit

Le prince Harry et sa femme Meghan ont annoncé dans la soirée du mercredi 08 janvier, de prendre des distances avec leur rôle de premier plan au sein de la famille royale.

Le couple a dit vouloir devenir financièrement indépendant et partager son temps entre la Grande Bretagne et l’Amérique du Nord. Une décision qu’ils auraient pris sans consulter aucun membre de la famille royale selon le journaliste spécialisé de la BBC Jonny Dymond.

BREAKING. BBC Understands that no other member of the Royal Family was consulted before Harry and Meghan issued their personal statement tonight, the Palace is understood to be ‘disappointed’.

— Jonny Dymond (@JonnyDymond) January 8, 2020