Après l’affaire Carmen Sama : Tina Glamour et les membres de la Yorogang se sont parlé

Une rencontre a eu lieu mercredi 27 mai 2020 entre la mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, et des membres de la Yorogang.

Quelques semaines après le décès de Dj Arafat, un de ses fidèles lieutenants, Landry Agban, avait pris les rênes de la Yorogang, la structure créée par le défunt, en vue de pérenniser ses œuvres. Landry Agban s’était fait accompagner d’autres collaborateurs de feu Ange Didier Houon. Chose à laquelle s’était farouchement opposée Tina Glamour qui avait même annoncé la dissolution de la Yorogang.

«Mon fils a créé la Yorogang et ce n’était pas de la plaisanterie. Ceux qui ont voulu récupérer la Yorogang, c’étaient des plaisantins. J’avais dissout moi-même la Yorogang parce que celui même qui a créé la Yorogang l’avait déjà dissoute parce qu’il a été trahi…Et puis, même si on devrait continuer avec la Yorogang, on ne peut pas me sauter quand même. Je suis une chanteuse… Donc ceux qui ne savent pas ce que c’est que d’être artiste, ce n’est pas la peine de venir prendre l’emblème de quelqu’un pour aller escroquer les gens. On rend à César ce qui appartient à César», avait soutenu Tina Glamour.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la leçon est très bien passée puisque certains membres de la Yorogang se sont rendus mercredi 27 mai chez la mère du Daishikan afin de discuter des préparatifs de la célébration de la première année du décès du roi du Couper décaler. Un bref compte rendu de cette rencontre a été publié sur la page Facebook Dj Arafat forever.

«Ce 27 Mai 2020 en début de soirée, Maman Tina, la mère de notre Légende DJ ARAFAT, a bien voulu accorder une audience à la délégation de la Yorogang Group, conduite par Olo Kpacha, Yves Roland Jay Jah, Badro Escobar et PAPALINE. Lors de cet entretien familial, Maman Tina a bien voulu mettre en mission les amis de son fils afin qu’ils puissent travailler pour l’an 1 de la commémoration de la disparition de notre regrettée Légende DJ Arafat. Maman Tina, après avoir prodigué de sages conseils à ses enfants, a prononcé des bénédictions à l’endroit de tous les membres de la Yorogang. C’est donc sous l’expertise et l’implication personnelle de notre Maman que tout se fera pour la réussite de la commémoration de l’An 1 de notre Légende», a posté Yves Roland Jay Jay, ex chargé de communication de Dj Arafat et fondateur de la page Dj Arafat Forever.