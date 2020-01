Après le «sabotage» de son concert, Alpha Blondy refuse d’accuser les pro-Soro

Offert par le Premier ministre ivoirien, Alpha Blondy devrait donner un spectable ce mercredi 1er Janvier à la Place Alassane Ouattara de Ferké. Mais finalement, le concert n’a pas eu lieu. Dans un premier temps après l’échec de ce concert, le roi du reggae ivoirien a parlé d’un sabotage.

«Suite au sabotage, nous avons reporté le concert de FERKESSEDOUGOU à demain JEUDI 02 JANVIER à 20h à la place Alassane Ouattara. Je remercie le public chaleureux et respectueux de nous avoir soutenu sagement et avec grand respect. MERCI!!!! A DEMAIN 20H!!!!».

Mais le Jagger est ensuite revenu sur ses propos en homme sage, en rassurant ses fans que son concert à la Place Alassane Ouattara de Ferké aura bel et bien lieu ce jeudi 2 janvier 2019 et refuse d’accuser les pro-Soro.

«Ce soir le concert aura bel et bien lieu si Dieu le veut à FERKESSEDOUGOU à 20h!!!

A tous et à toutes evitons d’accuser les pro ou anti Soro. Ne jouons pas le jeu des saboteurs qui veulent approfondir le malaise temporaire entre le Président Alassane Ouattara et son fils Soro Guillaume. A FERKE nous sommes UNIS, nous sommes UN», a déclaré Alpha Blondy.