Après les fêtes de fin d’année : Janvier, un mois difficile à gérer

Les fêtes de fin d’année sont désormais finies. Après l’euphorie, place à la gestion du mois de janvier, considéré comme une période de stress, de tension à cause des difficultés financières dans les foyers.

Très peu de foyers et de personnes sont à l’abri de difficultés financières en janvier. Et pour cause, c’est le salaire du mois de décembre qui a permis de régler les besoins de souveraineté, de préparer la Noël pour les enfants, le nouvel an pour la famille, Epiphanie pour ceux qui sont de Porto-Novo.

Dans le même registre, c’est le même salaire qui a permis d’offrir des cadeaux ou faire de petits gestes aux parents et beaux parents tout en réservant une partie pour le reste de la scolarité des enfants.

Des dépenses incompressibles qui n’attendent pas et le mois qui semble s’éterniser. Résultat, la tension monte et les relations s’effritent un moment. En effet, dès que la ferveur des fêtes passe, les parents commencent par s’angoisser en pensant à la somme faramineuse dépensée et le plus dur commence.

«J’ai fait tout ce qu’il faut pour que la famille passe de très bon moment en fin d’année. Seulement, depuis quelques jours, je réfléchie à comment payer la deuxième tranche de la scolarité de mes enfants qui s’élève à 90 000 FCFA», confie Monsieur Juliano, menuisier de son Etat à Calavi Kpota.

«Comme chaque année, nous les parents sommes confrontés à la dure réalité de la gestion du mois de janvier, un mois particulier qui parait plus long que les autres. Ce n’est pas aisé de gérer cette période sans prêt. D’ici le 10 janvier, je vais devoir prendre 100.000 FCFA chez un ami sans quoi, ça va chauffer dans mon foyer», détaille Monsieur Atanwissi, vitrier à Fifadji.

Les privés ne sont pas seuls dans ce couloir. Même les agents permanents de l’Etat redoutent ce mois-ci. C’est le cas de S. M en service dans un département ministériel de la place. «Je suis déjà en difficulté, car j’ai eu mon salaire de décembre depuis le 21 décembre dernier. Il m’a permis de fêter de manière modeste avec mes proches. Cependant, je broie déjà du noir et je me demande par quel miracle vais-je tenir».

Ainsi, nombreux sont les parents qui se sentent pris au piège tout le mois de janvier sans issue de secours si ce n’est des épargnes ou des prêts. Au quartier, la tendance est désormais à la vente à crédit. Les femmes rencontrées au marché et devant les étalages de divers se plaignent déjà de la mévente.

Et seuls les produits de première nécessité à savoir : poissons, riz, sucre, huile végétale, épices sont un peu vendus. C’est dire que les fêtes de fin d’année, ont toujours de répercussions sur le budget familial. Et il faut réduire au maximum les dépenses pour pouvoir traverser cette période. Ce que beaucoup de parents n’arrivent pas à faire.

Et pourtant certains ont pris leurs précautions…

Pour avoir subi à plusieurs reprises les affres du mois de janvier, certains parents sont devenus précautionneux. Peace Adansodé, fleuriste à Cotonou explique sa méthode de gestion pour traverser sans soucis majeur cette période.

«Il ne s’agit plus de noter simplement les revenus, les dépenses et la différence entre les deux, mais de faire des prévisions sur tous les éléments du budget. Il est alors possible de savoir à l’avance pour un mois donné de combien les dépenses sont supérieures aux revenus. Et les actions à mener pour équilibrer le budget surtout celui de janvier».

L’engouement que suscitait les fêtes de fin d’année n’est plus le même depuis quelques années. «Certes nous, nous réjouissons mais avec peu de moyens. On pouvait se coudre de nouvelles tenues, s’offrir de grand buffet. Aujourd’hui ce n’est plus possible à moins d’avoir des économies pour cela», explique Clément Djossou, enseignant au primaire qui ne compte que sur son salaire qui avoisine à peine 190 000 F CFA.

«Pour éviter passer un mois de janvier les poches vides, il vaut mieux être prudent. Avec quatre enfants et deux femmes, j’ai juste déboursé 120. 000 F CFA alors qu’avant, je dépensais jusqu’à 270 000 FCFA pour Noèl et janvier», explique un père de famille qui a requis l’anonymat. Un témoignage qui montre que l’époque où l’on faisait des folies pour la fête est bien révolue.

Par Anielle DAGBEWATO