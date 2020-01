Après les polémiques sur son téléphone fissuré, Sadio Mané revient avec un iphone 11

Le footballeur international sénégalais Sadio Mané dont une image de son téléphone portable a fait du bruit sur la toile, a désormais un un i phone 11.

Le footballeur avait été filmé, il y a quelques jours, avec un téléphone visiblement fissuré à l’écran alors qu’il rentrait en vestiaire pour la préparation d’un match. Cette photo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Les fans de la star ont du mal à comprendre comment une grande star puisse tenir un téléphone aussi «médiocre en main». Si les uns l’ont attribué à la simplicité du joueur, bien d’autres ont critiqué le joueur.

Toutefois, Cette critique n’a pas fait long feu car l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané a désormais un nouveau téléphone (un i phone 11 pro Max), plus luxueux et plus coûteux, que celui qu’il utilisait et qui a fait jaser la toile il y a quelques jours.

C’est un cadeau de son coéquipier en club Georginio Wijnaldum. Sadio Mané a présenté aux fans son nouveau portable.