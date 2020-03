Après M. Pokora, La Fouine Triomphe du Stay At Home challenge

En ces temps difficiles, il faut trouver de quoi s’occuper. Sur la Toile, le Stay At Home challenge devient viral. M Pokora, Gaël Monfils, ou encore La Fouine, ils s’y mettent tous !

Sur la Toile, le Stay At Home challenge fait un véritable carton. C’est simple, tout le monde s’y prête ! Le principe est simple, avec un rouleau de papier toilette, il faut faire le plus de jongle possible. Cela vous parait semble facile ? Pourtant, ça ne l’est pas.

Comme tout bon challenger, La Fouine s’est donc prêté au jeu. Il a alors posté la vidéo sur son compte Instagram.

Comme vous pouvez le voir, le rappeur de Trappes a relevé le défi sans grande difficulté. Il faut croire qu’il est autant à l’aise avec un micro, qu’avec un rouleau de papier toilette !

Les fans de La Fouine ont été nombreux à réagir à la promesse. Dans l’espace commentaire, les messages se comptent par centaines ! «Futur joueur du PSG !», «Après la reprise des championnats, je te fais signer un contrat !».