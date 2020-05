«Après m’avoir fait avorter 5 fois, mon copain veut me larguer», révèle une femme de 32 ans

La police nigériane a arrêté une femme de 22 ans identifiée comme Adisa Funmilola qui a noyé son bébé d’un an dans son appartement parce que l’enfant l’aurait empêchée d’aller à l’université étudier le droit.

Pendant l’interrogatoire, la suspecte a déclaré qu’elle avait décidé de mettre fin à la vie de son bébé parce qu’elle était fatiguée de prendre soin d’elle. Elle a également blâmé son action de frustration, affirmant que son bébé l’avait privée de réaliser son rêve de devenir avocat.

Selon Adisa, un Folarin Yusuf l’a mise enceinte alors qu’ils assistaient tous les deux à un cours conjoint d’admission et d’inscription. Elle a dit que Folarin a nié la paternité, demandant que la grossesse soit interrompue.

Adisa a dit qu’elle avait accepté de se faire avorter mais que son père avait entendu parler de sa grossesse et lui avait dit de garder le bébé. Elle a été admise à l’Université pour étudier le droit, mais a dû reporter l’admission à cause du bébé et cette décision ne lui a pas bien plu.

Adisa qui a montré du remords pour son action, a décrit comment elle a noyé son bébé.

«J’ai tué mon bébé et je me suis signalé à la police. J’ai rempli un seau d’eau, je l’ai trempée à l’intérieur et je lui ai tenu la tête jusqu’à sa mort. Je l’ai fait pour trois raisons. Tout d’abord, je n’avais pas la puissance financière pour prendre soin d’elle. Deuxièmement, j’étais fatigué et frustré. Mais la raison la plus douloureuse est qu’elle m’a privé de la réalisation de mon rêve de devenir avocat», a-t-elle déclaré.

«Je me suis assuré qu’elle ne bougeait plus avant de me rendre au poste de police pour me dénoncer. Ils ne me croyaient pas et pensaient que j’étais fou. C’est quand ils m’ont finalement suivi à la maison qu’ils ont réalisé que ce que j’avais dit était vrai. Je me suis signalé que personne ne m’a arrêté. J’aurais interrompu la grossesse, mais mon père m’a déconseillé. La personne responsable de la grossesse m’a rejetée. Je vis avec ma sœur, qui n’a pas de travail et je ne travaille pas non plus», a- t-elle ajouté.

On lui a demandé pourquoi elle n’avait pas emmené l’enfant dans un orphelinat ni mis l’enfant en adoption et si elle était au courant de l’ampleur de son délit, Adisa a déclaré :

«Je voulais la déposer à l’église mais j’ai réalisé que seule la mort me libérerait de cet enfant. Je ne suis pas à l’école à cause d’elle et même si je le dis à mon père, il me forcera également à rester et à m’occuper du bébé. Ma vie sera ruinée. S’ils me tuent pas de problème. La chose la plus importante est que j’ai tué le bébé et que je suis libéré de ce bébé. Je m’en fiche».

Une femme qui serait la sœur aînée d’Adisa a déclaré qu’il était possible qu’Adisa soit mentalement malade. Elle a dit qu’elle était à la maison le jour de l’incident, mais n’a jamais su ce que faisait sa sœur jusqu’à ce qu’un policier prenne d’assaut leur appartement.

«Oui, nous vivons ensemble. J’étais dans ma chambre alors qu’elle était dans la sienne. Je ne savais pas quand elle a noyé le bébé. Je soupçonne qu’elle est mentalement dérangée parce que notre mère avait un problème mental similaire avant sa mort. Je crois qu’elle en a hérité parce que je ne comprends pas pourquoi elle l’a fait».

La suspecte a été transférée au Département des enquêtes criminelles de l’État, SCIID, Yaba Panti pour une enquête plus approfondie et une éventuelle évaluation de sa santé mentale.