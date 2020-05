Archie : A 1 an, il ressemble à son père Harry au même âge (photo)

View this post on Instagram

Donc là il est 03h27 du matin j’me suis levé pour pisser et j’tombe sur ça. Le 11 mai quand on va rentrer dans le nouveau monde, vu que y a plus de concerts de foot de zobi je pense aussi qu’il est très important d’arrêter ÇA 🙌🏾🏴‍☠️