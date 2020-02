Ariana Grande bat encore un record

Nouveau record pour Ariana Grande : la chanteuse est la première artiste féminine à dépasser les 3,5 milliards de streams sur Spotify.

«Ariana Grande devient la première femme à avoir trois albums avec plus de 3,5 milliards de streams sur Spotify (My Everything, Dangerous Woman , thank u, next)», a noté Chart Data sur Twitter.

Le ciel semble donc enfin s’éclaircir pour Ariana Grande, après des années mouvementées qui l’ont vue subir un attentat lors de son concert à Manchester, puis la mort de son ex, Mac Miller.