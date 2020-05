Ariana Grande lutte toujours contre le trouble de stress post-traumatique après l’attentat meurtrier de Manchester

La chanteuse américaine Ariana Grande souffre toujours d’un trouble de stress post-traumatique trois ans après l’attentat de Manchester, selon son manager Scooter Braun.

La chanteuse de 26 ans a été dévastée lorsqu’un terroriste a fait exploser une bombe lors de son concert au Royaume-Uni le 22 mai 2017, tuant 22 personnes et faisant des centaines de blessés, et le manager d’Ariana, Scooter Braun, a révélé qu’elle était atteinte du SPT et essayait toujours d’ accepter la tragédie.

Selon The Mirror, Braun a déclaré : «Elle a le SPT, elle souffre encore à ce jour». Pendant ce temps, Ariana a envoyé de l’amour aux personnes touchées par l’attentat à la bombe de la Manchester Arena et a déclaré que cela était toujours dans son esprit, mais qu’il y avait une «tristesse particulière et une énorme lourdeur» lorsque l’anniversaire de l’incident choquant approchait.

«Je veux prendre un moment pour reconnaître et envoyer mon amour à tous ceux qui ressentent la tristesse et l’énorme lourdeur de l’anniversaire qui approche cette semaine. Il ne se passe pas un jour sans que cela ne vous affecte, ni nous tous encore. Je penserai à toi toute la semaine et le week-end. Mon cœur, mes pensées, mes prières sont toujours avec vous», a t-elle écrit sur Instagram.