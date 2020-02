Ariel sheney : accusé d’enlèvement, il porte plainte

Après la diffusion d’une vidéo polémique sur les réseaux sociaux dans laquelle un jeune homme répondant au nom de Cheik Sama dit avoir été enlevé, séquestré par Ariel Sheney et ses alcolytes, l’artistes a décidé de porter pour laver son honneur.

En effet, dans une vidéo diffusée sur la toile, Cheik Sama a révélé avoir été engagé ainsi que d’autres jeunes fans de feu Dj Arafat pour ternir l’image d’Ariel Sheney. Avant de faire ces avœux, Cheik Sama a déclaré avoir été séquestré copieusement tabassé par Ariel Sheney et sa bande.

«Ils m’ont frappé avec des coups de poings et coups de pieds. Ariel Sheney m’a giflé et a marché sur moi. Après, Ariel est rentré dans sa chambre; il a fait sortir son arme menaçant de me tuer. Il m’a dit de parler sinon il va me descendre, et que personne ne verra mon corps (…) J’ai donc eu très peur. J’ai cherché à sauver ma peau en mettant tout sur Arnaud Jaguar (…) Ariel Sheney m’a menacé en disant que si je porte plainte, il dira que je suis venu l’agresser chez lui et qu’il se serait défendu…», a confié le jeune Cheik à actupeople.

Après que cette vidéo a été publiée sur la toile, de nombreux internautes ont désapprouvé le comportement d’Ariel Sheney qui a essayé de se faire justice lui même. Une accusation dans laquelle l’artiste ne se retrouve pas et a décidé de porter plainte.

«Nous ne connaissons pas la provenance de cette vidéo, c’est sur les réseaux sociaux que nous avons découvert comme tout le monde cette vidéo. Elle ne provient pas de nous. Nous sommes choqués de voir qu’on nous attribue cette vidéo à notre artiste. Ariel ne va jamais enlever et séquestrer son semblable, encore moins menacé quelqu’un avec une arme à feu. Ils se trompent de personne», a laissé entendre le manager d’Ariel Sheney, manadja au site VibeRadio.ci.

Selon le manager, la Team Sheney a pris la décision de porter plainte à la suite de la propagande de la vidéo polémique : «Nous sommes dans un pays de loi. Nous avons porté plainte. Nous n’allons pas nous laisser faire. Nous avons des pistes, on sait d’où ça vient ce genre de choses montées de toutes pièces pour atteindre l’image d’Ariel, qui a aujourd’hui un label de production, des partenaires telle que la marque Cheney et bien d’autres» dit-il.