Armand Gansè : «C’est ensemble que nous allons construire Bohicon»

Pressenti pour succéder à Luc Atrokpo à la tête de la mairie de Bohicon, Armand Gansè a finalement obtenu le poste de premier adjoint au maire. A travers un poste sur sa page facebook, il a appelé à l’union pour le développement de la ville carrefour.

Après plusieurs tergiversations, l’exécutif communal de Bohicon est désormais connu. Il sera dirigé lors des six prochaines années par Me Ruffino d’Almeida, Directeur de cabinet du Ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané.

Dans sa mission républicaine, le successeur de Luc Atrokpo sera assisté de Armand Gansè et de Élisabeth Agbossaga respectivement aux postes de premier et deuxième adjoints au maire.

A la suite de sa désignation au poste de premier adjoint au maire, Armand Gansè a exprimé ses sincères remerciements au Chef de l’Etat, Patrice Talon pour la confiance renouvelée et aux responsables de son parti politique, le Bloc républicain.

Il a également remercié la population béninoise en général, celle de la ville de Bohicon en particulier de même que tous ses soutiens durant tout le processus électoral.

«Je n’oublie pas le maire Rufino d’Almeida dont je suis le premier adjoint, la deuxième adjointe madame Agbossaga et tout le nouveau conseil communal installé. Nous avons gagné le pari et l’avenir de la ville carrefour est désormais dans nos mains», a-t-il souligné.

Il n’a pas manqué de faire un clin d’œil à l’équipe communale sortante qui, selon lui, n’a pas démérité. «C’est ensemble que nous allons construire Bohicon», a-t-il insisté. Il invite ainsi les uns et les autres à l’union et au travail pour le bonheur des filles et fils de Bohicon.