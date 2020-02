Arnaud Jaguar : accusé de complot contre Ariel Sheney, il réagit et menace

Face aux accusations portées contre lui au sujet des supposés jeunes gens recrutés afin de ternir l’image d’Ariel Sheney sur les réseaux sociaux, l’ancien manager d’Arafat Dj, Arnaud Jaguar est sorti de son tanière et menace.

Depuis l’Allemagne où il séjourne, Arnaud Jaguar a tenu dire sa part de vérité sur les accusations portées contre sa personne faisant état d’un complot contre Ariel Sheney, avec qui il avait déjà travaillé des années antérieures.

«Je vois tout ce qui se passe sur la toile. Je suis dans mon coin tranquillement en Allemagne. Comme on le dit, qui ne dit rien, consent. Voilà pourquoi je me prononce. Je ne me reconnais pas dans ce genre d’accusation, c’est quelque chose qui est nouveau pour moi», s’offusque Jaguar.

Le manager fait savoir qu’il va écourter son séjour Allemand et se rendre Abidjan pour tirer au clair cette affaire par la voix de la justice : «J’étais en Allemagne pour un bon séjour, compte tenu de la situation, je vais mettre une petite pause à mon séjour et rentrer au pays pour régler ça. En Côte d’Ivoire, il y a une justice qui existe, je vais la saisir et justice sera rendue», a prévenu Jaguar sur son compte Facebook.

Un jeune homme répondant au nom de Cheik Sama qui, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, est passé aux aveux après avoir été sequestré par Ariel Sheney et ses acolytes.

Après que cette vidéo a été publiée sur la toile, de nombreux internautes ont désapprouvé le comportement d’Ariel Sheney qui a essayé de se faire justice lui même. De son côté, le jeune Cheick Sama qui était le photographe de Dj Arafat, a révélé avoir été copieusement tabassé par Ariel Sheney et sa bande.

«Ils m’ont frappé avec des coups de poings et coups de pieds. Ariel Sheney m’a giflé et a marché sur moi. Après, Ariel est rentré dans sa chambre; il a fait sortir son arme menaçant de me tuer. Il m’a dit de parler sinon il va me descendre, et que personne ne verra mon corps (…) J’ai donc eu très peur. J’ai cherché à sauver ma peau en mettant tout sur Arnaud Jaguar (…) Ariel Sheney m’a menacé en disant que si je porte plainte, il dira que je suis venu l’agresser chez lui et qu’il se serait défendu…», a confié le jeune Cheik à actupeople.