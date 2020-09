Arsenal : la réaction de Mikel Arteta après la prolongation d’Aubameyang

Buteur samedi dernier sur le terrain de Fulham (3-0), lors de la 1ère journée de Premier League, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement prolongé son contrat avec Arsenal.

Après la signature de l’ancien Stéphanois, l’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, a confié sa réaction sur le site officiel du club londonien.

«C’était important pour Pierre-Emerick de rester avec nous. C’est un superbe joueur avec une mentalité incroyable. Être le joueur à avoir mis le moins de temps à atteindre les 50 buts avec ce club dit tout ce que vous devez savoir sur lui et sa façon de travailler. C’est un leader important pour l’équipe et une grande partie de ce que nous construisons. Il veut être parmi les meilleurs joueurs du monde et laisser sa marque. Il peut y parvenir ici.», a-t-il déclaré.

L’attaquant gabonais de 31 ans a rempilé jusqu’en juin 2023 avec le club de la capitale londonienne. Le footballeur va bénéficier d’une revalorisation salariale et devenir le joueur le mieux rémunéré de l’effectif.