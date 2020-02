AS World Group promeut l’Expo 2020 Dubaï au 33ème Sommet de l’UA à Addis-Abeba

La tournée mondiale organisée par le groupe dubaïote AS World Group a offert une occasion en or pour les pays africains de stimuler de manière considérable, le commerce intra-africain lors du 33e Sommet de l’UA à Addis-Abeba.

Dubaï, Emirats arabes unis, 10 février 2020: AS World Group – en sa qualité de revendeur agréé des billets pour l’Expo 2020 Dubaï – a organisé une tournée mondiale lors de la 33 session ordinaire du Sommet de l’Union africaine tenue à Addis-Abeba, en Ethiopie, pour promouvoir le prochain World Expo (Exposition mondiale) dans les 54 pays membres de l’Union africaine (UA).

Lors de cette exposition itinérant initiée lors du 33 Sommet de l’UA, AS World Group a lancé des forfaits spéciaux Expo 2020 Dubaï et des services sur mesure pour les ministères, les chambres de commerce, les universités, les entreprises privées, etc. en Afrique.

Tenue du 9 au 10 février 2020 et à laquelle ont assisté les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA, la 33 session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA s’est déroulée au siège de l’UA à Addis-Abeba sous le thème «Faire taire les armes à feu: Créer les conditions propices au développement de l’Afrique» et comprenait des réunions statutaires et des événements parallèles.

L’UA promeut la croissance et le développement économique de l’Afrique en défendant l’inclusion des citoyens, une coopération et une intégration accrues des Etats africains.

54 Etats africains apprennent comment ils peuvent bénéficier de la prochaine exposition universelle

Du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, sur un site spécialement conçu, Expo 2020 Dubaï est la première exposition mondiale à avoir lieu au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud, avec un nombre record de 192 pays participant au méga-événement d’une durée de six mois sous le thème «Connecter les esprits, Créer l’avenir».

S’exprimant en marge du 33 Sommet de l’UA à Addis-Abeba, M. Sajid Barkat, Directeur général d’AS World Group, a déclaré : «En tant que facilitateur officiel d’Expo 2020 Dubaï, nous avons organisé une tournée mondiale dédiée au 33 Sommet de l’UA pour présenter à tous les 54 pays africains, ce qu’est Expo 2020 Dubaï et comment leur participation au prochain méga-événement, dont l’importance stratégique n’est plus à démontrer, peut profiter à leurs pays et à leurs économies respectifs dans tous les domaines.

«Nous avons reçu un énorme intérêt pour l’Expo 2020 Dubaï de la part des délégués officiels et des missions lors du Sommet de l’UA et nous sommes sûrs que l’emplacement stratégique de Dubaï, qui est à la croisée des chemins entre l’Afrique et le reste du monde – ainsi que l’événement Expo 2020 – où chaque pays participant, aura son propre pavillon national et permettra de propulser l’Afrique vers de nouveaux sommets», a-t-il ajouté.

Et Sagid Barkat d’ajouter : «Afin que les délégués africains, les missions commerciales et autres puissent utiliser de manière optimale l’Expo 2020 Dubaï, AS World Group a lancé des forfaits exclusifs et flexibles comprenant trois nuits/quatre journées et des services à 360 degrés qui couvrent tous les besoins logistiques à Dubaï, notamment les accords de visa, les billets d’avion, les réservations d’hôtel, le transport terrestre, les billets pour le site d’Expo 2020 Dubaï, les offres touristiques, etc. En tant que tels, nous pouvons répondre aux segments B2B, B2C et B2G.

Les délégués de l’UA manifestent un vif intérêt pour une tournée mondiale exclusive

«L’Expo 2020 Dubaï est une occasion en or pour les pays africains de stimuler considérablement le commerce intra-africain, qui ne s’élève actuellement qu’à 13%, contre 30 à 40% en Europe», a déclaré M. Barkat.

«L’Afrique, avec ses 1,3 milliard d’habitants, est d’une importance stratégique pour l’Expo 2020 Dubaï et c’est là qu’AS World entre en jeu, car en connectant les esprits et en bâtissant le futur, nous sommes le partenaire idéal entre le continent et ce méga-événement», a poursuivi M. Barkat.

Un conglomérat international diversifié – avec des opérations allant de la gestion d’événements au conseil stratégique et aux investissements – AS World Group, basé à Dubaï, est parfaitement équipé pour connecter l’Expo 2020 Dubaï avec des publics clés en Afrique, en tirant parti de ses connexions à long terme avec l’ensemble du continent.

La société a plus de 15 ans d’expérience dans le soutien aux départements du Protocole et aux chancelleries des Etats dans l’organisation et la gestion de toute la logistique des délégations officielles lors des conférences internationales, des sommets bilatéraux et internationaux, tels que l’Assemblée générale des Nations Unies, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, les Sommets de l’Union africaine, etc.

AS World dévoile des forfaits et des services spéciaux pour l’Expo 2020 Dubaï pour l’Afrique

L’Expo 2020 Dubaï, ‘La plus grande exposition au monde’ est sur la bonne voie pour recevoir 25 millions de visites du monde entier. Elle a trois sous-thèmes – ‘Opportunité’, ‘Mobilité’ et ‘Durabilité’ – et va proposer chaque jour, plus de 60 événements en direct, pour célébrer les arts, l’architecture, la culture, la musique, la gastronomie et bien plus encore.

En tant que première exposition mondiale à avoir lieu au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud depuis le début de la première exposition mondiale tenue à Londres en 1851, L’Expo 2020 Dubaï va sûrement renforcer la collaboration gouvernement-gouvernement en Afrique et le commerce interafricain, ainsi que les opportunités d’affaires, car cet événement d’une durée de six mois réunira 192 pays au même endroit à Dubaï, a fait remarquer Sagid Barkat.

Depuis décembre 2019, date à laquelle la société a été nommée revendeur agréé des billets de l’Expo 2020 Dubaï, AS World Group a mis à profit ses importants réseaux de vente, de services et de logistique en Afrique pour promouvoir l’Expo 2020 Dubaï sur le continent, aidant ainsi la prochaine exposition universelle à atteindre son objectif de 25 millions de visites au total, sur une période de six mois.