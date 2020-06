Aspirants au métier d’enseignant : 53.656 candidats composent dans 61 centres

Ce samedi 13 juin 2020, le test d’aptitude de nouveaux aspirants au métier d’enseignant a démarré pour le compte de la 3ème phase du test complémentaire des aspirants au métier d’enseignant de la maternelle, du primaire et du secondaire général.



Au total, 53656 candidats sont inscrits et composent dans 61 centres, soit 19 centres pour le compte du secondaire et 42 centres pour le primaire.



Ainsi, pour constater l’effectivité des épreuves, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo a conduit une délégation dans les départements du Mono et du Couffo, notamment aux Collèges d’enseignement général 1 et 3 de Lokossa.

