Assainissement des centres d’enseignement du Bénin Brice Nonvidé et ses pairs dans des CEG d’Abomey-Calavi, hier

Le coordonnateur du projet «Une école propre, un trésor gagné», Brice Nonvidé et son équipe ont organisé des séances de sensibilisation et de vulgarisation dudit projet hier, lundi 9 mars 2020 dans la commune d’Abomey-Calavi.

Le CEG Tankpè et les CEG 2 et 3 d’Abomey-Calavi ont accueilli hier, 9 mars 2020, l’équipe de pilotage du projet «Une école propre, un trésor gagné». Les jeunes béninois engagés pour l’assainissement des cadres éducatifs toute l’étendue du territoire national ont dispensé une éducation environnementale aux vendeuses, aux apprenants et aux enseignants des collèges d’enseignements cités ci-dessus.

En échangeant avec ces parties prenantes de ces collèges, Brice Nonvidé et ses camarades espèrent influencer leurs comportements afin que les personnes sensibilisées puissent adopter de meilleurs comportements.

«Les vendeuses, les apprenants et les enseignants sont tous impliqués dans l’assainissement des centres d’éducation. C’est l’ensemble des actions de chacun de ceux qui fréquentent les centres éducatifs qui concoure à la propreté», a renseigné Brice Nonvidé.

De même, le coordonnateur national du projet «Une école propre, un trésor gagné» et ses camarades ont profité de cette occasion pour vulgariser le projet dont ils sont porteurs. «Nous avons donc porté à la connaissance des nombreux apprenants, enseignants et vendeuses l’existence du projet tout en insistant sur les critères d’évaluation», a-t-il fait savoir.

Ce projet est piloté par deux organisations. Il s’agit de l’Organisation non gouvernementale des professionnels et experts pour le renforcement des niveaux d’études et le soutien des œuvres humanitaires (PERNESOH-ONG) et l’ONG Nature-Santé-EducationFormation (NaSEF-ONG). Les bénéficiaires de ce projet sont : les apprenants, les étudiants, les enseignants, les bonnes dames, les parents d’élèves et même la population.

La zone d’intervention au cours de l’année académique 2019-2020 est composée des écoles suivantes : les écoles publiques maternelles, primaires et secondaires de l’arrondissement d’Abomey-Calavi, Godomey, du 8ème et du 12ème arrondissement de Cotonou, en plus des universités de Parakou et Abomey-Calavi.

Le projet «Une école propre, un trésor gagné» est un projet à caractère socio-éducatif environnemental initié pour introduire l’éducation environnementale dans les écoles maternelles, primaires, secondaires et supérieures au Bénin.

C’est d’ailleurs une compétition entre les écoles pour encourager celles propres à mieux faire tout en incitant les autres à faire de même. Cette compétition est basée sur trois phases et quatre critères.

Par Falco VIGNON