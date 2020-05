ASSE : «J’aimerais que Yohan reste à Sainté», Mathieu Debuchy

En fin de contrat en juin prochain du côté de l’ASSE, Yohan Cabaye n’est pas encore certain de rester. Son coéquipier dans le Forez, Mathieu Debuchy a d’ailleurs pris position concernant son avenir…

Dans une interview pour BeIN Sports, Mathieu Debuchy a clamé haut et fort son avis concernant Yohan Cabaye et son avenir, assurant alors : «J’aimerais que Yohan reste à Sainté, mais après c’est un choix qui ne m’appartient pas malheureusement. Moi j’aimerais qu’il reste parce qu’au-delà du fait que je le connais depuis qu’on a douze treize ans, c’est un très bon joueur et je pense qu’il peut encore apporter au club et c’est dommage. Après, peut-être que ça va bouger, peut-être qu’il restera encore un an de plus. On verra, la décision appartient au coach».