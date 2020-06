Assemblée nationale au Cameroun : chaque député de la 10e législation perçoit plus de 28,5 millions de FCFA en deux mois

La nouvelle paru le 1er juin 2020 renseigne sur la somme globale de l’enveloppe des députés Camerounais qui s’élève a plus de 5 millions de FCFA. Entre l’élection en février et le 31 mai 2020,chacun des 180 députés à l’Assemblée nationale a perçu plus de 28,5 millions.

Il est bon d’être député au Cameroun! Ce ne sont pas les elus de la 10e législation en poste depuis deux mois seulement, qui diront le contraire.Cet argent est reparti ainsi qu’il suit :

_Tansport session de plein droit :86 000 FCFA

_Téléphone carburant session de plein droit (CPD) :1 075 000 FCFA

_Frais de (CPD) :2 250 000 FCFA

_Transport session de mars : 86 000 FCFA

_Téléphone plus carburant de mars : 1 075 000 FCFA

_Frais de session de mars : 2 250 000 FCFA

_Salaire de mars : 1 225 000 FCFA

_Salaire d’avril : 1 225 000 FCFA

Salaire de mai : 1 225 000 FCFA

_Microprojet : 8 000 000 FCFA

_Prime d’achat de véhicule : 10 000 000 FCFA ( non encore versé mais budgétaire).

La somme totale s’élève à plus de 5,1 milliards de FCFA.

Par Oyéyèmi AGANI