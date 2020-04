Assemblée nationale : les députés adoptent deux lois majeures en plénière

Parmi les Candidates du département du plateau en lice pour les Communales et Municipales de mai prochain, figure Florence Eniayéhou dont le dynamisme et l’engagement à servir sa communauté ne souffrent d’aucune faille. 2ème titulaire sur la liste Union Progressiste (UP) dans la commune d’Ifangni, elle doit cette confiance et ce positionnement à son militantisme, sa ténacité et ses actions de visibilité.

Née dans les années 80 à Abidjan en Côte-d’Ivoire, Florence Eniayéhou est originaire d’Igolo dans la commune d’Ifangni. Diplômée d’une maîtrise en Sciences Politiques et Relations Internationales de l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin (UAC) et d’un Master2 en Genre et Consolidation de la paix à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal (UCAD), Florence est une passionnée des questions du Genre, Paix et Sécurité.

Certifiée des centres d’excellence de Maintien de la Paix Alioune Blondin Baye de Bamako (EMP), Kofi Annan International Peacekeeping Training Center à Accra au Ghana (KAIPTC), facilitatrice de la session française de ce même centre elle détient aussi un certificat du Center of Excellence for Stability Police Units à Vicenza en Italie (CoESPU).

Décidée à servir sa communauté, elle Adhère en 2013 à la Jeune Chambre Internationale (JCI) Bénin et devient en 2018, présidente de la JCI Porto-Novo Première. Depuis deux ans, elle s’investit dans le creuset Femmes Engagées pour des Nominations et des Elections Paritaires (FENEP) dont elle est membre fondateur.

Motivation politique

L’engagement politique de Florence Eniayéhou s’explique d’abord par sa formation académique en Sciences Politiques et Relations Internationales puis grâce au programme politique RECAFEM phase4 dont elle a bénéficié de 2016 à 2019 grâce au consortium WANEP-RIFONGA et l’appui financier de la Coopération Suisse. Déjà en 2018, elle a réalisé un projet dans sa commune qui a réuni un parterre de jeunes et de femmes sur l’engagement politique des femmes.

Par la suite, elle a été adjudicataire d’un autre projet qui a duré une année et portait sur le fonctionnement des Institutions de la République et l’interaction du citoyen avec chacune d’elles. Ce dernier projet a mobilisé plusieurs jeunes des arrondissements de la commune d’Ifangni et de Sakété.

En 2019, elle initie la 1ère édition du «jour des meilleures» à travers des prix de récompenses aux 5 premières filles d’Igolo des examens du CEP et du BEPC. Ses actions sur le terrain ont été comme un terreau favorisant sa candidature qui a été d’ailleurs ouvertement sollicitée par les jeunes et les femmes dès sa première activité en 2018.

Vision et ambitions

Pour la 2ème Titulaire de la commune d’Ifangni sur la liste UP, la femme politique, est avant tout, une citoyenne ordinaire qui décide d’aller plus loin dans l’engagement de servir sa nation à travers son implication dans la gestion des affaires publiques.

«La femme politique contrairement aux hommes a plusieurs casquettes à savoir : celle d’épouse et d’une bonne mère de famille, celle d’un exemple dans la société et d’un leader politique», soutient la candidate du plateau.

C’est dire que la femme est appelée à être meilleure partout et prouver qu’en plus de toutes les exigences précédentes, elle possède des valeurs intrinsèques et donc digne de confiance même si en réalité la femme politique devrait être considérée comme tout homme politique avec les mêmes exigences et faiblesses.

Outre servir sa commune Ifangni, Florence Eniayéhou se voit comme l’espoir de toute une génération qui s’identifie à elle. La candidate se dit consciente des enjeux des communales qui s’annoncent et se sent prête pour les défis à relever.

«Pour ma part, je jouerai ma partition sans faille. Cela se traduit par une phrase qui me caractérise que résume cette citation: La connaissance de son idéal est l’ultime étape dans la réalisation d’une mission d’une vie».

Par Dorice G