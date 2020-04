Assemblée Nationale : voici les innovations de la loi portant modernisation de la Justice au Bénin

Suite à la polémique que crée l’ordonnance de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et la réaction de souveraineté du gouvernent Talon, le juriste de formation Moriac C. Adonon, spécialiste des droits de l’homme et du contentieux stratégique a poussé sa réflexion sur deux principaux aspects. Pour lui, il s’agit de savoir si le Bénin, est-il contraint de respecter les décisions de la Cour africaine ? Ou en cas d’inexécution, que se passera-t-il ? Lire ci-dessous sa contribution

Cour Africaine des Droits de l’homme et des Peuples.

Affaire Sébastien Germain Marie Aïkoue AJAVON c.

République du Bénin.

Requête n”062/2019

Ordonnance (mesures provisoires).

Deux questions me sont régulièrement posées :

1- Le Bénin, est-il contraint de respecter les décisions de la Cour Africaine des Droits de l’homme et des Peuples.

2- En cas d’inexécution, que se passera-t-il ?

D’abord, un État africain qui a ratifié la Charte Africaine des Droits de l’homme et des Peuples et mieux, a ratifié le Protocole relatif à la Charte Africaine portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’homme et des peuples, est lié par son engagement. Il a l’obligation de respecter sa signature. C’est un principe sacro-saint en droit international. La règle du ‘’Pacta sunt servanda’’ consacré tant dans le préambule que dans le dispositif de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 qui est entrée en vigueur le 27 janvier 1980.

La République du Bénin a ratifié la Charte africaine des droits de l’homme et des peuple le 20 janvier 1986, elle a ratifié le Protocole de la Charte africaine portant création de la Cour.

Mieux, elle a fait la déclaration attributive de compétence reconnaissant ‘’de jure’’ aux individus ainsi qu’aux ONG dotées du statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples d’introduire des requêtes directement devant la Cour africaine [ Article 34(6)] le 8 février 2016.

L’article 30 du protocole créant la Cour africaine (ratifié par la République du Bénin) énonce «Les États parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour».

Le principe est que la République du Bénin a l’obligation de respecter la décision de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples comme elle l’a si bien respecté en créant la Cour d’appel au niveau de la Criet après que la Cour africaine eut dit et jugé (affaire Sébastien Ajavon C. République du Bénin, Requête n” 013/2017, 29 mars 2019) que l’État défendeur a violé le droit du requérant au double degré de juridiction garanti à l’article 14(5) du PIDCP en ce que l’article 19 alinéa 2 de la loi du 2 juillet 2018 portant création de la Criet dispose que les décisions de cette juridiction ne sont susceptibles d’appel.

2- Que va-t-il se passer en cas de non-respect ?

Il importe de signaler in limine litis que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples rend des décisions qui peuvent être à titre de mesures conservatoires avant un jugement au fond comme c’est dans le cas d’espèce. On parle d’ordonnance. À titre illustratif, je puis citer l’ordonnance de mesures provisoires Evodius Rutechura c. Tanzanie le 18 mars 2016, l’ordonnance de procédure Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda les 18 mars et 3 juin 2016.

La décision peut être un arrêt par lequel la Cour tranche le litige au fond. À titre exemplatif, je cite l’arrêt de compétence Michelot Yogogombaye c. Sénégal le 15 décembre 2009 ; l’arrêt au fond Tanganyika Law Society, The Legal and Human Right Centre et Reverend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie le 14 juin 2013 sur les candidatures indépendantes aux élections présidentielles; l’arrêt Femi Falana c. Union africaine du 26 juin 2012; l’arrêt Ayants droits de feus Norbert Zongo et consorts et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, le 28 mars 2014 ou encore l’arrêt Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso le 5 décembre 2014. J’ai bien envie de citer l’arrêt Alex Thomas c. Tanzanie le 20 mai 2015.

L’engagement d’exécuter les décisions de la Cour vient du consentement de l’État béninois à être lié par les décisions de cette dernière par voie de ratification.

L’exécution de bonne foi encore appelée exécution volontaire est donc présumée. Mais, elle peut être sous pression par la stratégie dite de l’agir sur la réputation et l’image internationale de l’État.

Ce mécanisme est mise en œuvre par

La Cour et est poursuivi par les Organisations Non Gouvernementales. En ce qui concerne la Cour, L’article 29 relatif à la signification de l’arrêt du Protocole créant la Cour énonce :

1- l’arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux États membres de l’OUA ainsi qu’à la Commission.

2- les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des Ministres (de l’UA) qui veille à leur exécution au nom de la Conférence.

L’article 31 du Protocole créant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ratifié par la République du Bénin) énonce : «La Cour soumet à chaque session ordinaire de la Conférence un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état en particulier des cas où un État n’aura pas exécuté les décisions de la Cour.»

Il appartient donc, à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA d’aviser en cas de non-respect par des pressions diplomatiques.

Je voudrais finir mon intervention en attirant l’attention des uns et des autres sur la possibilité pour la République du Bénin de se retirer du Protocole créant la Cour africaine si elle estime qu’elle n’est plus en mesure de respecter ses engagements internationaux en la matière.

Moriac C. ADONON, juriste, spécialiste des droits de l’homme et du contentieux stratégique.