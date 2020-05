Astrid Nelsia topless et affublée d’un haut laissant apparaître subtilement sa poitrine, elle enflamme la toile (photo)

Clara Morgane répond toujours présente lorsqu’il s’agit d’ensoleiller le quotidien de sa communauté de fans. Tout au long du confinement, la chanteuse et mannequin de 39 ans a apporté un peu de réconfort à ses 702 000 abonnés sur Instagram en se dévoilant sous toutes les coutures.

Qu’elle soit topless et pensive sur un lit ou entièrement nue derrière un voile transparent, l’ancienne candidate de Danse avec les stars sait comment réchauffer le coeur de ses fidèles admirateurs. Et ces derniers, qui sont de plus en plus nombreux à la suivre, le lui rendent bien.

Depuis plusieurs jours, Clara Morgane partage des photos plus torrides les unes que les autres réalisées lors d’un shooting en pleine nature. Ce dimanche 17 mai, la dernière recrue de Cyril Hanouna dans La Grande Darka a choisi de partager un cliché sur lequel elle apparaît de dos et seulement vêtue d’un micro short en jean.

L’occasion pour les internautes d’admirer son fessier rebondi et sans défaut. Une publication que la belle blonde a accompagnée d’une citation. «Il y a toute sorte de gens mais les meilleurs sont ceux qui apparaissent dans nos vies et nous font voir le soleil au lieu des nuages. Des gens qui croient en nous et nous aident à prendre confiance. Des gens qui nous aiment simplement parce que nous sommes nous-même», peut-on lire. De quoi conclure cette première semaine de déconfinement avec philosophie.