Astuces : trois stratégies à adopter pour éviter les geckos

L’on retrouve dans toutes nos maisons de petits insectes ou animaux qui viennent ou qui s’installent sans notre consentement. Ce sont les geckos.

Des lézards de petites tailles de couleur blanche tachetée de noir. Il s’avère qu’ils sont de bons combattants contre les insectes mais ils restent des compagnies indésirables. Pour ce faire, decouvrer trois méthodes pour les éloignés de vos maisons .

Faire sortir les geckos de vos maisons

Pour l’instant, les geckos sont déjà paisiblement installés. C’est le moment de les mettre hors d’état de nuir. Pour cela: En premier lieu, il y a l’utilisation des coquilles d’œufs. Cette méthode vise à effrayer les geckos car pour eux, les coquilles d’œufs sont des prédateurs. Pour la réussite de l’opération, il faut que les coquilles soient en entier. Ainsi donc, il faudra les mettre un peu partout dans la maison.

En second lieu, vous pouvez utiliser les boules de naphtaline pour chasser les geckos. À l’accoutumée, les boules de naphtaline servent à chasser les insectes (mites, cafard, fourmis, mouches) et aussi les geckos. Troisièmement, vous pouvez utiliser des pièges collants pour les attraper. Pour les détacher du piège, il faudra y mettre de l’huile d’arachide. Mais attention à ne pas le faire dans la maison.

Il est possible de faire des boules de café et de tabac pour servir de poison aux geckos. Pour eux, ce mélange est hautement dangereux. Il suffit juste de leur en faire manger et hop ! C’est la mort ! Si vous avez de l’ail, ça tombe bien. Il suffira de laisser une gousse d’ail par ci et par là afin que sa forte odeur les repousse. L’oignon peut également servir de répulsif pour les geckos, cela les irrite.

Hormis toutes ces solutions, il est possible d’utiliser du poivre pour arriver à les chasser. Le poivre a un effet de bombe lacrymogène sur les geckos. Il suffit d’en mettre un peu partout dans la maison et le tour est joué ! Ils vous prendront pour la brigade anti-geckos avec tout ce qui suit.

Empêcher les geckos d’entrer dans vos maisons

Avant l’installer dans vos maisons, les geckos s’y installent déjà dans le voisinage. Alors pour prévenir leur invasion, il faut prendre certaines précautions. Comme première précaution, il faut éviter de laisser des tas d’objets dans votre cour. Les geckos adorent la chaleur, les cachettes et l’eau. Il faut aussi éviter de laisser des piles de vêtements dans la chambre.

Il faudra éviter de mettre les meubles contre le mur. Il est recommandé de mettre les meubles à 15 cm du mur. Et l’accrochage des tableaux au mur est aussi déconseillé car les geckos s’y cachent en journée. Il faut garder la maison à sec de sorte à éviter qu’il y ait de point d’eau.

Si vous possédez un jardin, il faudra penser à y mettre un filet. Il faudra entretenir le jardin de sorte que les geckos ne puissent pas y avoir accès

Détruire la nourriture des geckos

Les geckos sont friands de toute sorte d’insectes. Il faut donc éloigner ces insectes afin de les tenir éloignés de votre maison. Ce n’est souvent pas aisé mais vous pouvez y arriver en faisant les actions suivantes : Couvrir les poubelles, d’éviter que de l’eau stagne, balayer le plus possible la maison, nettoyer les tables et assiettes après avoir mangé, bouchez les espaces débouchant sur l’extérieur de la maison , tondre la pelouse (pour ceux qui en ont). Avec ces actions, vous êtes sur de tenir les geckos bien loin de votre maison.