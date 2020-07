Atacora : des mangues coûtent désormais très chères au Bénin

La mangue est un fruit très prisé des populations du nord du Bénin. Très appréciée, elle se fait rare depuis quelques jours. Une telle chose est à l’origine de la hausse des prix de ce fruit.

La mangue est un fruit très aimé ici chez nous à Natitingou, et même partout dans tout le pays. Il y a quelques jours, quatre mangues coutaient à peine 100 F CFA. Actuellement, impossible de trouver ces mêmes mangues à ce même prix. Et pour cause, le produit se fait rare. Ce qui fait que les bonnes dames préfèrent hausser le prix, puisque cela répond à la loi de l’offre et de la demande.

A Nabaga, un village de la commune de Toucountouna, plusieurs autorités ont l’habitude de s’approvisionner en mangues. Ces derniers temps, les vendeurs ont disparu car, le produit n’existe plus dans les champs.

«Avec les pluies actuelles, tout le monde est au champ. Tout le monde travaille pour la nouvelle récolte et l’entretien des champs d’ignames étant donné que dans peu de temps, ce serait le tour de l’igname de prendre le marché» informe dame Tchapo Viviane, ménagère.

Nécessité d’une longue disponibilité de la mangue

La mangue est tellement importante pour la consommation à tel enseigne que les autorités revente grand pour ce secteur très intéressant. Selon Fiacre Tchando, citoyen de la cité des Nantos, rendre plus dynamique le secteur de production de mangues au Bénin est une noble ambition.

Selon les informations, telle est la vision du gouvernement à travers la remise par le ministre de l’Agriculture Gaston Dossouhoui de plants de manguiers greffés à 24 producteurs. Ils sont 24 producteurs à recevoir jeudi 8 août 2019 à Klouékanmey, dans le département du Couffo, des plants de manguiers greffés.

Il a été clairement affiché dans le Programme d’Actions du Gouvernement, l’ambition de faire du secteur agricole, un secteur d’investissement massif pour une agriculture de grande envergure», a rappelé le numéro un du secteur agricole.

«Dans la volonté du gouvernement de diversifier les filières à l’exportation, mon département ministériel démarre ce jour 8 août 2019, la promotion de la filière mangue par un appui aux exploitants avec la mise en place des plants de variété Kent pour la plantation en culture pure de 40 hectares à raison de deux hectares par producteur bénéficiaire. Il s’agit d’une action pilote mais, qui servira de noyau pour la reproductivité et la plantation de 4000 hectares au moins d’ici 2021 à l’échelle du pays», a expliqué Gaston Dossouhoui.

Vivement que le pays puisse avancer dans ce domaine. Car, cela aura à coup sûr, des répercussions positives pour le développement du Bénin.

Par Blaise T. J. TAMPOUNHOURO