Attaqué, Gims met en garde Maes

Après ses attaques sur les réseaux sociaux, Gims menace le rappeur Maes de s’en prendre à son entourage s’il ne se range d’un côte. En effet, Maes a lancé des piques à Gims et à son frère Dadju lundi après que ceux-ci ont exprimé un avis mitigé sur le talent du rappeur de Sevran.

Mais il aura fallu quelques heures seulement pour qu’un nouveau clash naisse dans le rap français. Car Gims à directement répondu à Maes.

Lors de leur passage au Sénégal pour 2 concerts, une vidéo d’une interview de Gims et Dadju, a été enregistrée et rediffusée largement sur la toile. Dans une courte séquence d’un peu plus d’une minute, on y voit les 2 artistes donner un avis mitigé et hésitant quand le présentateur, de l’émission Louy Dem Show , évoque le nom de Maes et les interrogent afin de savoir s’ils apprécient ou pas sa musique.

Visiblement très énervé, Maes, très proche de Booba par ailleurs, n’a pas tardé à imiter le Duc et a déclenché les hostilités en s’en prenant aux 2 principaux intéressés , mais aussi à l’épouse de Gims, DemDem, rapporte le site raprnb.

Loin de regretter ses paroles, il a également affirmé quelques heures après, extraits d’interviews à l’appui, qu’il avait pourtant apprécié la musique de l’ancien membre de la Sexion d’Assaut.

Face à la polémique et aux nombreuses discussions provoquées par les propos de l’auteur de Madrina et Billets Verts, Meugui a décidé de lui répondre sur son réseau social favori, Snapchat. S’il a désormais effacé la quasi-totalité de ses messages, le rappeur parisien menacait de s’en prendre à Maes mais aussi à son entourage.

Il cite notamment les noms de Benab et de Bersa, beatmaker proche du rappeur de Sevran, ainsi que plusieurs personnes travaillant pour le label LDS. Des menaces qui n’ont pas refroidi un Maes hilare qui a n’a pas hésité à filmer la réponse de Gims, tout sourire à la lecture des propos de son nouvel ennemi…Un nouveau clash qui pourrait bousculer le underground français.