Attaquée, Vanessa Hudgens reçoit le soutien de Chrissy Teigen

Vanessa Hudgens a été blâmée cette semaine pour ses remarques sur le coronavirus. Au milieu des critiques, la jeune femme reçoit le soutien de la star Chrissy Teigen.

En effet, Chrissy Teigen a défendu Vanessa Hudgens. Le mannequin et actrice de 34 ans a conseillé à ses propres fans d’arrêter d’essayer de ruiner la vie de Vanessa à cause du commentaire.

«Parfois les gens, surtout les gens célèbres, vont dire des conneries vraiment stupides. & tu l’es aussi. et eux, et toi, vont en tirer des leçons et j’espère que leur histoire dit qu’ils sont bons. c’est bon. et en même temps, wow, ils ont vraiment eu un putain de putain de moment. Mais tu n’as pas ruiné leur vie christine… ce n’est pas de moi cette fois. Mais ce sera un jour, ou ce sera vous. Mais oui aujourd’hui c’est Vanessa lol», a écrit Chrissy Teigen sur Twitter.

Vanessa s’est excusée pour ses commentaires sur son compte Instagram plus tôt dans la journée et a ajouté plus tard des excuses officielles sur Twitter.

«Salut les gars. Je suis vraiment désolé pour la façon dont j’ai offensé quiconque et tous ceux qui ont vu le clip de mon Instagram en direct hier. Je me rends compte que mes paroles étaient insensibles et pas du tout appropriées à la situation dans laquelle se trouvent actuellement notre pays et le monde. Cela a été un énorme réveil quant à la signification de mes paroles, maintenant plus que jamais. J’envoie des vœux de sécurité à tout le monde pour rester en sécurité et en bonne santé pendant cette période folle», a tweeté Vanessa Hudgens.