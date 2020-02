Au Canada, Meghan Markle, la duchesse de Sussex se concentre sur son fils, Archie

Depuis que Meghan Markle est au Canada – où elle s’est rendue peu avant que son couple choque le Royaume-Uni en renonçant à ses devoirs royaux – elle est d’une discrétion absolue. Même sur le compte Instagram des Sussex.

La part belle est faite au prince Harry alors que jusqu’à présent la parité régnait au sein de leurs publications. Ce retour (tout relatif) à l’anonymat est, à en croire People, totalement calculé.

«Elle fait profil bas le temps de tout mettre en place», indique un proche à la publication. Et surtout, après la vie de palace à Buckingham et son lot d’indiscrets, elle fait confiance à un «cercle restreint» de collaborateurs.

Le temps de la renaissance

Si, pour l’instant, Meghan et Harry se détendent à coups de randonnées dans leur région de Vancouver Island, la duchesse de Sussex profite de cette période transitoire pour passer un maximum de temps avec son fils.

«Archie est la priorité. Il s’agit de prendre soin de lui et de faire passer la famille en premier. C’est un enfant très joyeux – il adore rire. Archie et Harry passent vraiment de bons moments ensemble, et Meghan est une maman incroyable. Ils essayent d’avoir une vie normale de parents normaux», ajoute l’informateur.

Cette période de calme devrait être néanmoins de courte durée, puisque «beaucoup de choses vont arriver en 2020» pour le couple qui s’est engagé à poursuivre son action humanitaire.