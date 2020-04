Au Royaume-Uni, une ambulancière de 23 ans, retrouvée morte à son domicile

Le corps sans vie d’une ambulancière, âgée de 23 ans, a été retrouvé le 12 avril à son domicile de Rhondda, au Royaume-Uni. Ce sont ses collègues qui ont fait la macabre découverte après avoir reçu un appel d’urgence.

Charlotte Cope venait de terminer sa journée de travail lorsqu’elle est subitement décédée chez elle. Les causes de sa morte restent inconnues.

La jeune femme avait obtenu son diplôme d’ambulancière il y a deux ans. Quelques jours avant sa mort, elle avait posté sur les réseaux sociaux:

«Je dois rester positive, consacrant tout mon temps à l’ambulance pour aider les autres dans le besoin en ce moment avec mes incroyables collègues. Restez en sécurité tout le monde, restez à la maison.»

Un collègue et ami a tenu à lui rendre hommage : «Charlotte, mon amie proche et collègue, est décédée trop tôt à l’âge de 23 ans. C’était une ambulancière très prometteuse et adorée par tous ceux qui la cotoyaient, elle a porté le poids du monde sur ses petites épaules en silence pendant trop longtemps.»