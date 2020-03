Audience à l’Assemblée nationale : Evariste Hodonou et le bureau du CNPA-BENIN chez Vlavonou

Élu au mois de juillet dernier à la tête du Conseil national du Patronat de la presse, de l’audiovisuel et de la communication du Bénin, Evariste Hodonou est allé présenter au président de l’Assemblée nationale, Son excellence Louis Gbèhounou Vlavonou les membres du bureau qu’il dirige.

Cette audience qui s’inscrit dans le cadre d’une tournée organisée à l’endroit des présidents d’institutions, aura permis au président Evariste Hodonou et son équipe de recueillir de l’autorité parlementaire des conseils en vue de la réussite de leur mandat.

Lire ci-dessous les propos du président du Conseil national du Patronat de la presse, de l’audiovisuel et de la communication du Bénin à la presse parlementaire après l’audience.

«…Notre audience de ce matin s’inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact qu’a initiée le nouveau bureau que je préside depuis le mois de juillet passé vis-à-vis des institutions de la République. Nous sommes passés ce matin pour voir le président de l’Assemblée nationale pour lui présenter le bureau que je dirige et lui prendre des conseils et orientations. Nos échanges avec le président de l’Assemblée nationale se sont déroulés de façon sincère, franche et amicale. Et nous avons reçu beaucoup de conseils et d’orientations. Nous avons placé notre mandat sous le signe de l’amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. C’est pour cette raison que très tôt, nous avons pris notre bâton de pélerin pour aller vers les présidents d’institutions pour acquérir d’eux des conseils et orientations pour mener à bien notre mission…»

Propos recueillis par Hermann OBINTI