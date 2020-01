Augmentation du capital d’African Guarantee Fund de plus de 19 milliards Fcfa

African Guarantee Fund (AGF), une institution financière panafricaine, vient d’enregistrer une augmentation de son capital de 33 millions USD soit 19,46 milliards Fcfa, selon une note transmise à APA.

Cet accroissement du capital d’African Guarantee Fund (AGF), la principale institution de garantie en Afrique, intervient après «un financement supplémentaire de 33 millions USD (19,46 milliards Fcfa) de la banque de développement allemande KfW Development Bank».

Il devrait propulser les efforts de l’institution financière régionale dans l’accomplissement de sa mission, notamment permettre aux PME africaines de continuer à jouer un rôle essentiel dans la croissance des économies africaines au travers de leur inclusion financière.

Le secteur des PME du continent africain, reconnu comme un moteur clé de la croissance africaine, pourra avec ce financement bénéficier d’un appui subséquent d’African Guarantee Fund (AGF), dont la mission régalienne est de faciliter l’accès aux financements des PME.

African Guarantee Fund, en outre, fournit des garanties financières à «plus de 10 000 PME chaque année par le biais des institutions financières partenaires», permettant ainsi la création 30 000 emplois par an sur le continent.

«Nous nous réjouissons d’avoir la confiance de nos actionnaires et partenaires dans ce que nous faisons en Afrique. Cette augmentation de capital contribuera grandement à maintenir notre impact positif sur le continent», a déclaré Felix Bikpo, directeur général du groupe African Guarantee Fund.

Jusqu’à présent, dira-t-il, l’institution a «cumulativement émis plus de 1 milliard de dollars (590 milliards Fcfa) de garanties, mettant à disposition environ 1,7 milliard de dollars (1002,7 milliards Fcfa) pour le financement des PME par le biais d’institutions financières partenaires, conduisant ainsi à la création de plus de 100 000 emplois supplémentaires».

Sur les 20 000 PME africaines de divers secteurs économiques qui ont jusqu’à présent bénéficié des garanties African Guarantee Fund, 60% de ces entreprises sont détenues par des entrepreneurs jeunes, un segment démographique important, tandis que 30% des PME sont dirigées par des femmes.

«Notre expérience à travers l’Afrique nous a montré que les femmes du continent sont des entrepreneures tenaces, même si elles sont confrontées à un déficit de financement de 42 milliards USD. Cette augmentation de capital de KfW sera essentiellement utilisée pour accroître le financement des entreprises détenues ou dirigées par des femmes», a ajouté M. Bikpo.

«A cela, s’ajoute notre partenariat avec la Banque Africaine de Développement (BAD) par le biais de l’Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA), qui a actuellement un engagement de 251 millions de dollars des pays du G7», a-t-il poursuivi.

African Guarantee Fund est une institution financière non bancaire dont l’objectif est de promouvoir le développement économique, de favoriser la création d’emplois et de réduire la pauvreté en Afrique en fournissant aux institutions financières des produits de garantie et un appui au renforcement de capacités spécifiquement aux PME africaines.

L’institution financière a été fondée par le gouvernement du Danemark par le biais de l’Agence danoise de développement international (DANIDA), le gouvernement de l’Espagne par le biais de l’Agence espagnole de Coopération et de développement internationaux (AECID) et la Banque africaine de développement (BAD).

Elle a comme autres actionnaires l’Agence française de développement (AFD), le Fonds nordique de développement (NDF), le Fonds d’Investissement pour les pays en développement (IFU) et la Banque de Développement KfW (KfW). AGF est notée AA- par l’agence de notation Fitch Ratings.