Aurélie Dotremont attaque violemment Booba : le rappeur français répond

Dans sa story Instagram, Aurélie Detremont a lancé un petit pique au fameux Booba. Fidèle à lui-même, le rappeur du 92 a alors répliqué !

Dans un nouveau numéro de Complément d’enquête, Aurélie Dotremont a cité Booba. «Je me rappelle de ce qu’on me disait : ‘Si tu n’as pas de fesses, t’as walou‘. Et que, si je n’avais pas ça en gros… J’vais rien quoi, je n’étais pas une fille».

Flatté, B2o a alors décidé de poster l’extrait sur son profil Instagram afin d’afficher son influence. Cependant, la jeune femme ne semble pas avoir apprécié cette attention. Dans sa story Instagram, elle a alors répondu au rappeur.

«Booba se sent fier d’être influent vu que grâce a lui, je me suis fait refaire les fesses. Alors moi aussi vu que je suis influente, j’aimerais lui donner un petit conseil et lui rendre la pareille en lui disant… Fais attention quand même Boobs… ».

Pour s’en prendre à Booba, Aurélie Dotremont a donc décidé de cibler son âge ! «Le coronavirus, il parait que c’est super dangereux pour les personne âgées. Donc je te conseille de rester en quarantaine un petit moment. Pas en quarantaine ton âge, parce que ça tu l’as déjà dépassé, mais en quarantaine genre… enfermé chez toi !».

Booba ne pouvait pas laisser passer ça ! Sur son nouveau compte Instagram, il a alors répliqué. «Mais non les gars ! Amour ! Aurélie Dotremont par contre, à quel moment tu t’es fais refaire les fesses ? J’espère que c’était remboursé par la sécu parce que là c’est Doc Gyneco qui a opéré à la clinique de Clignancourt !«

Bien entendu, le rappeur du 92 ne s’est pas arrêté. Tout en finesse, il a alors conclu. «Que Dieu te bénisse ma belle, t’es éclatée au sol« .