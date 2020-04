Autonomisation des femmes : le Comité national de pilotage du projet SWEDD Bénin, installé

Le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané a installé officiellement, mardi 31mars 2020, les membres du Comité National de Pilotage (Copil) du projet Régional d’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel (SWEDD-Bénin).

Le projet SWEDD-Bénin entre dans sa phase opérationnelle. Après l’installation des membres de l’Unité de Gestion du Projet (UGP), ce sont ceux du Comité National de Pilotage (Copil) du Projet.

Le projet a donc pour rôle de superviser la bonne gestion et la bonne mise en œuvre du projet SWEDD dont l’objectif est entre autre, d’améliorer l’autonomisation des femmes, des adolescentes et des jeunes filles au Bénin, leur accès aux produits et aux services de santé sexuelle et reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle de qualité.

Lors de l’installation des membres du Copil, Le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané a félicité l’équipe présidé par le directeur général des Politiques de Développement. Il a rappelé que le SWEDD est un vœu du chef de l’Etat, le président Patrice Talon, pour l’autonomisation des femmes.

Il a ensuite insisté sur l’importance de ce projet pour la réduction de la pauvreté. Et cela se fera à travers les actions en direction des femmes, des filles et la réalisation des droits et du plein potentiel de ces dernières. Pour la coordonnatrice de l’Unité de gestion du projet SWEDD Bénin, Naïmatou Bio Djara Koutouma, le projet se traduit à travers les interventions qui devront impacter 3.302.000 filles et jeunes garçons et des femmes.

«Ce sont des bénéficiaires directs du projet», a-t-elle indiqué avant de souligner que le SWEDD-Bénin a également des bénéficiaires indirects qui sont dans la population active. Il s’agit des jeunes filles, des femmes, de la société civile, des communautés à la base et des leaders religieux.

«C’est donc un projet purement social et cela se traduira à travers des actions innovantes. Le gouvernement, en négociant ce projet, a plus mis l’accent sur les actions innovantes surtout en direction des jeunes», a-t-elle précisé.

Pour sa part, le président du Copil, Cyriaque Edon, dans son speech, fait savoir que sa structure a pour mission de valider les différents documents de dépenses, le budget, les documents de son opérationnalisation, et aussi les différents manuels d’exécution, les manuels d’administration».

Pour ailleurs, le SWEDD-Bénin prend en compte les 77 communes du Bénin, avec pour cibles principales les filles de 10 à 14 ans, les adolescentes de 15 à 24 ans et les femmes. Le coût global du projet est de 90 millions de dollars US, soit environ 50 milliards de FCFA sous forme de don sur la période 2019-2023.

Par Abdul Wahab ADO